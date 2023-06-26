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bmpd.livejournal.com

Грузия получит самоходные мостовые системы Python

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Корпорация General Dynamics сообщила, что ее специализированное европейское подразделение General Dynamics European Land Systems-Bridge Systems получило контракт правительства Германии на изготовление и поставку вооруженным силам Грузии в течение двух лет четырех комплектов самоходных раскладных мостовых систем Python на автомобильных шасси 8х8. Финансирование контракта осуществляется в рамках осуществляемой Германией так называемой инициативы "Enable and Enhance Initiative" по оказанию помощи "секторам гражданской и военной безопасности" ряда стран Восточной Европы и бывшего СССР.

Самоходная раскладная мостовая система General Dynamics Python на автомобильном шасси Rheinmetall MAN Military Vehicles (RMMV) HX 8x8. Видимо, именно в таком варианте системы Python будут поставлены вооруженным Силам Грузии (с) General Dynamics

Python является быстро устанавливаемым двухсекционным мостом, выполненным из алюминиевого сплава. Мостовая конструкция позволяет преодолевать препятствия высотой до 13 метров и имеет класс грузоподъемности до MLC 50 (до 45,4 т для гусеничной техники и до 52,6 т для колесной техники). Складная мостовая конструкция может устанавливаться на различные бронированные и небронированные шасси, экипаж машины составляет два человека. Для Грузии мостовые системы Python, видимо, будут установлены на немецком военном автомобильном шасси Rheinmetall MAN Military Vehicles (RMMV) HX 8x8.

Подразделение General Dynamics European Land Systems-Bridge Systems создано на основе германской компании EWK Eisenwerke Kaiserslautern, приобретенной General Dynamics в 2002 году и являющейся давним известным производителем военного инженерного и переправочного оборудования. Основное производство находится в Кайзерслаутерне (Германия).

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  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Грузия
Россия
Компании
General Dynamics
MAN
Rheinmetall
RMMV
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