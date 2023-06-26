Путин заявил, что постоянно обсуждает нужды спецоперации с ОПК

Путин заявил, что находится в постоянном контакте с предприятиями ОПК, обсуждает нужды СВО

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 25 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил в программе "Москва. Кремль. Путин", что находится в постоянном контакте с предприятиями оборонно-промышленного комплекса, чтобы понять, чего ещё не хватает для нужд спецоперации и как наращивать усилия в этом направлении.

"Есть и совещания, и встречи, переговоры по телефону, обсуждения вопросов, связанных с производством, которое налаживается, оборонно-промышленного комплекса, с директорами предприятий, руководителями компаний, с теми, кто применяет эти силы и средства, эти средства технические, эти вооружения. Говорим об их эффективности, говорим о том, где и в чем еще нужно поработать, где и чего не хватает. Говорим о том, как, какими путями, какими шагами, темпом каким нужно наращивать усилия", - сказал Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину, которое было показано в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".