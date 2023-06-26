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Путин подчеркнул важность повышения обороноспособности РФ не в ущерб экономике

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Источник изображения: Фото: ТАSS/HANNIBAL HANSCHKE

Путин: повышение обороноспособности РФ не должно наносить ущерба экономике

Президент России Владимир Путин подчеркнул важность повышения обороноспособности России не в ущерб развитию экономики и выполнению социальных обязательств. Об этом он заявил в интервью журналисту Павлу Зарубину для программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1», записанном 21 июня.

Глава государства рассказал, что его график включает регулярные совещания, переговоры по телефону, а также обсуждения вопросов, связанных с производством оборонно-промышленного комплекса.

«Говорим об эффективности, говорим о том, где и в чем еще нужно поработать, где и чего не хватает. Говорим о том, как, какими путями <...> нужно наращивать усилия», — отметил президент.

По его словам, такие обсуждения нужны, чтобы производство вооружения шло должным темпом и в нужном объеме, а также чтобы выполнялись все социальные обязательства перед страной.

«Всё должно быть в гармонии, <...> усилия в сфере повышения обороноспособности не должны наносить ущерба главному. А главное <...> — это экономика», — указал российский лидер.

Президент также подчеркнул, что РФ чувствует себя уверенно и в состоянии реализовать все намеченные планы и задачи.

Ранее, 11 июня, вице-премьер России, глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что предприятия российского ОПК на сегодняшний день выполняют гособоронзаказ практически на 100%. Кроме того, графики, которые были утверждены на 2023 год, где-то идут даже с опережением.

В свою очередь премьер-министр России Михаил Мишустин 31 мая отметил, что ОПК во много раз увеличил выпуск продукции для нужд спецоперации по защите Донбасса. По его словам, идет непрерывное совершенствование образцов вооружения и техники.


Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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Страны
Россия
Компании
Минпромторг РФ
Персоны
Мантуров Денис
Путин Владимир
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