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Интерфакс-АВН

Российский корабль на учениях в Баренцевом море атаковал подлодку условного противника и поразил воздушную цель

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Большой противолодочный корабль Северного флота "Североморск"
Большой противолодочный корабль Северного флота "Североморск".
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Мальгавко

Москва. 25 июня. ИНТЕРФАКС - Экипаж большого противолодочного корабля "Североморск" провёл на учениях в акватории Баренцева моря артиллерийские стрельбы и атаку подлодки условного противника, сообщил Северный флот в воскресенье.

"Боевые расчёты корабля отработали поражение морской цели артиллерийскими комплексами АК-100 и АК-630. Также были проведены артиллерийские стрельбы по имитированной воздушной цели и плавающей мине", - говорится в сообщении.

Кроме того, моряки отработали задачи по поиску подводных лодок.

"Учение было проведено с использованием бортовых гидроакустических средств корабля", - добавили там.

"В ходе поиска подводных лодок североморцы выполнили приведение в боевую готовность противолодочного оружия и отработали атаку условного подводного противника. Также экипаж корабля выполнил постановку пассивных помех комплексами радиоэлектронной борьбы с целью уклонения от противокорабельных ракет", - информирует пресс-служба флота.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
АК-100
АК-630 Ласка
Проекты
Военные учения
СФ
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