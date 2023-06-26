Российский корабль на учениях в Баренцевом море атаковал подлодку условного противника и поразил воздушную цель

Москва. 25 июня. ИНТЕРФАКС - Экипаж большого противолодочного корабля "Североморск" провёл на учениях в акватории Баренцева моря артиллерийские стрельбы и атаку подлодки условного противника, сообщил Северный флот в воскресенье.

"Боевые расчёты корабля отработали поражение морской цели артиллерийскими комплексами АК-100 и АК-630. Также были проведены артиллерийские стрельбы по имитированной воздушной цели и плавающей мине", - говорится в сообщении.

Кроме того, моряки отработали задачи по поиску подводных лодок.

"Учение было проведено с использованием бортовых гидроакустических средств корабля", - добавили там.

"В ходе поиска подводных лодок североморцы выполнили приведение в боевую готовность противолодочного оружия и отработали атаку условного подводного противника. Также экипаж корабля выполнил постановку пассивных помех комплексами радиоэлектронной борьбы с целью уклонения от противокорабельных ракет", - информирует пресс-служба флота.