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Известия.ru

В Сети появились фото разгромленной колонны ВСУ с западной техникой

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Источник изображения: Фото: соцсети

В Сети 25 июня появились фотографии разгромленной колонны Вооруженных сил Украины (ВСУ) с западной техникой на ореховском направлении в Запорожской области.

На фото замечены немецкие танки Leopard, американские боевые машины пехоты (БМП) Bradley, а также другая западная техника.

Ранее, 20 июня, председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что российские силы отразили новые атаки украинских боевиков на ореховском направлении. По его словам, было ликвидировано большое количество украинских военных, однако накал боевых действий на данном участке фронта не спадает.

Тогда же Минобороны РФ сообщило, что на ореховском направлении ВСУ потеряли уже десятки единиц иностранной техники и сотни украинских военнослужащих. Отмечается, что командование украинских войск дважды обмануло боевиков с подкреплением и численностью российских войск на этом участке.


Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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Материал размещён правообладателем в открытом доступе
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Страны
Россия
США
Украина
Продукция
Bradley
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Путин Владимир
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