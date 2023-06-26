Войти
Известия.ru

СМИ сообщили о планах США развивать новые технологии в военной сфере

481
0
0
Источник изображения: Фото: Global Look Press/Airman 1st Class Tiffany Price

RT: США намерены развивать новые технологии для сохранения военного превосходства

Управление перспективных исследовательских проектов министерства обороны США (DARPA) намерено взять на работу специалистов, которые разрабатывают новые революционные военные технологии. Как сообщает 25 июня RT со ссылкой на документ, данный проект нацелен на то, что «поддержать военное превосходство» Соединенных Штатов в будущем.

Сообщается, что отдел тактических технологий DARPA заинтересован в развитии прикладных исследований и передовых технологий для «переосмысления будущего в сфере ведения боевых действий». Речь идет о военных действиях в воздухе, на суше, в море и в космосе.

Пентагон готов заключить со специалистами первоначальные контракты на сумму до $1 млн. Там пояснили, что противники США уже имеют «средства для противодействия нынешней военной архитектуре», которой обладают Соединенные Штаты. Поэтому теперь им требуются новые разработки.

США намерены уделить внимание предложениям по созданию систем для противодействия современным комплексам противовоздушной обороны (ПВО), технологиям для создания нового поколения беспилотников с большей выживаемостью и поражающей способностью.

Ранее 25 июня издание American Greatness отметило, что постоянное увеличение запросов Украины по поставкам оружия сильно ударило по обороноспособности и мировому влиянию США. Как отметил обозреватель Виктор Дэвид Хэнсон, американцам придется «разрубить этот запутанный украинский узел», если Украина не прекратит манипулировать с оборонной системой США.

До этого, 7 мая, ветеран военно-воздушных сил (ВВС) США, бывший пилот F-16 Джон Венейбл отметил, что истребители F-16 американского производства не смогут превзойти системы ПВО России. По его словам, таким истребителям четвертого поколения, как F-16, «нечего делать на современном поле боя».

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Продукция
F-16
Компании
DARPA
Проекты
БПЛА
Похожие новости
09.06.2023
Бесплотные атаки: попытки наступления ВФУ теряют интенсивность
01.05.2023
"Равносильно появлению пороха". Ведущие армии мира готовятся к "революции"
25.08.2021
Навязчивые амбиции Эрдогана
29.05.2019
Вооруженный против Индии
19.11.2018
Бесчеловечная угроза с неба
28.07.2011
За последние 10 лет США расширили свою военную сеть в мире ("OpEdNews.com", США)
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 26.06 14:52
  • 8
Песков сообщил, что глава группы "Вагнер" "уйдет" в Белоруссию
  • 26.06 14:51
  • 51967
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 26.06 14:40
  • 0
Противостояние идеалов: Беларусь настаивает на мире, Запад мечтает о войне
  • 26.06 13:49
  • 2558
Как насчёт юмористического раздела?
  • 26.06 10:28
  • 2
Кулеба считает, что Украина получит танки Abrams к своему следующему контрнаступлению
  • 26.06 03:20
  • 1
Вот почему разрыв между России и Западом — это надолго
  • 26.06 00:37
  • 1
Корвет "Стерегущий" в ходе модернизации получит комплексы "Калибр" и "Редут"
  • 25.06 18:41
  • 5
На Украине заявили, что стране нужно до 2027 года $110 млрд
  • 25.06 17:33
  • 4
Сухопутный коридор в Крым требует дополнительной защиты
  • 25.06 14:42
  • 4
Проблемы отечественной гидроакустики
  • 25.06 12:15
  • 16
Отказ от нефти и газа затронет каждого жителя России
  • 25.06 04:14
  • 5
Гендиректор ОАК Слюсарь: испытания SSJ New с российскими двигателями начнутся осенью - Интервью ТАСС
  • 23.06 18:22
  • 4
В Екатеринбурге создадут новый самолет для замены чешских L-410
  • 23.06 12:38
  • 0
Украинские беженцы в Беларуси: особенности отношения и поддержки общества
  • 23.06 11:41
  • 1
Госдеп назвал наращивание поставок вооружений Киеву стратегией США