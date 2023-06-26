СМИ: потери ВСУ в ходе контрнаступления станут уроком для США

По словам обозревателя портала American Greatness Кристофера Роуча, ожидалось, что украинские войска совершат значительные прорывы и достигнут намного большего, чем предсказывали аналитики

НЬЮ-ЙОРК, 25 июня. /ТАСС/. Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) во время контрнаступления должны стать уроком для Соединенных Штатов и специалистов по военному делу в целом. Такое мнение выразил обозреватель портала American Greatness Кристофер Роуч.

По его словам, ожидалось, что в ходе наступательных операций украинские войска совершат значительные прорывы и достигнут намного большего, чем предсказывали аналитики. "Но вместо этого линия фронта едва сдвинулась, а Украина потеряла огромное количество людей и боевой техники. Это фиаско станет важным уроком для США и знатоков военного дела", - пишет Роуч.

Обозреватель считает, что подготовленные инструкторами НАТО солдаты ВСУ плохо проявили себя. "Несмотря на хвастовство высококлассным обучением, оборудованием и искусством проведения военных операций, которое продолжалось несколько месяцев, подготовленные НАТО подразделения показали себя не очень хорошо", - пишет эксперт. Он отмечает, что альянс имеет недостаточно опыта ведения боевых действий подобного рода, несмотря на то, что вкладывает много денег и энергии в обучение.

Как сообщали в Минобороны РФ, украинские войска с 4 июня предпринимают безуспешные попытки наступления. 22 июня секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев заявил, что потери личного состава ВСУ с начала контрнаступления превысили 13 тыс. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что украинские войска не имеют успеха ни на одном направлении.