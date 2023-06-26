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ТАСС

Маск сообщил, что Starship будет готов к новому запуску через шесть недель

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Источник изображения: Фото: REUTERS/Go Nakamura

По словам главы SpaceX, перед запуском в конструкцию ракеты и стартовой площадки в Техасе необходимо внести сотни изменений

НЬЮ-ЙОРК, 25 июня. /ТАСС/. Американская компания SpaceX может осуществить повторный запуск прототипа сверхтяжелого космического корабля Starship примерно через шесть недель. Об этом заявил руководитель компании Илон Маск в субботу в прямом эфире, который проходил с помощью функции аудиотрансляции Twitter Spaces.

По его словам, перед запуском в конструкцию ракеты и стартовой площадки в Техасе необходимо внести сотни изменений, прежде чем будет предпринята вторая попытка запуска космического корабля. "Я думаю, вероятность того, что второй полет пройдет более успешно, а корабль достигнет орбиты, выше, чем в прошлый раз. Возможно, она составляет около 60%. Это зависит от того, насколько хорошо мы справимся с этапом разделения ступеней", - сказал Маск. Бизнесмен заявил, что ступени ракеты будут серьезно модифицированы, чтобы избежать проблем, которые возникли при прошлом запуске.

Для повторной попытки запустить Starship также необходимо восстановить стартовую площадку космодрома Бока-Чика в Техасе, которая была повреждена в ходе первого испытательного запуска. Маск отметил, что компания укрепит площадку порядка 1 тыс. куб. м высокопрочного железобетона. В апреле в Национальном управлении США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) подсчитали, что ремонт стартовой площадки займет 1-2 месяца.

20 апреля SpaceX осуществила первый испытательный запуск ракеты-носителя с установленным на нее прототипом Starship. 120-метровая ракета, достигнув высоты 38 км, начала неконтролируемо вращаться примерно через две с половиной минуты после старта, спустя еще полторы минуты последовал взрыв. Ведущие трансляции на сайте SpaceX отметили, что испытательный запуск будет считаться успешным, если ракета сможет оторваться от стартового стола. 

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Страны
США
Компании
NASA
SpaceX
Персоны
Илон Маск
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