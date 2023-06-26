На Хайнане заявили о быстром развитии космического городка

Глава управления этой инновационной зоны Лю Чун отметил, что там работают 205 профильных компаний

ХАЙКОУ /Китай/, 25 июня. /ТАСС/. Международный космический городок в городе Вэньчан на северо-востоке острова Хайнань динамично развивается. Как сообщил глава управления этой инновационной зоны Лю Чун, на территории кластера зарегистрировано уже 205 профильных компаний.

"На фоне динамичного роста, который мы наблюдаем, космический городок в Вэньчане продолжает прилагать неустанные усилия, - приводит слова чиновника газета "Хайнань жибао". - Сейчас на территории зоны насчитывается 1 633 предприятия, из них 205, то есть 12,6% относятся к аэрокосмическому сектору".

Лю Чун уточнил, что за последние три года на указанной площадке разместились компании, занимающиеся конструированием и производством ракет-носителей, спутников, обработкой данных, реализацией нескольких научно-исследовательских проектов. По данным управления, в космическом городке идет успешное формирование надежных отраслевых цепочек. Как отмечается, этому способствуют выгодное географическое положение и развитая транспортная инфраструктура.

Международный аэрокосмический городок в Вэньчане создали в октябре 2019 года, примерно через три года после запуска в эксплуатацию находящегося поблизости космодрома. Географически эта инновационная зона, площадь которой составляет 42 кв. км, состоит из двух площадок, расположенных друг от друга на расстоянии примерно 15 км. Одна из них прилегает к стартовому комплексу, другая представляет собой наукоград, где за счет высокотехнологичных компаний идет формирование передового научно-промышленного кластера.

Согласно статистике, в первом квартале совокупный доход предприятий, расположенных на территории городка, превысил 4 млрд юаней ($557 млн), увеличившись в годовом исчислении в 3,4 раза. Налоговые поступления за три месяца составили 214 млн юаней ($29,8 млн), а инвестиции в основной капитал - 1,34 млрд юаней ($186,6 млн) - указанные показатели выросли в 2,3 и в 1,8 раза соответственно.

Космодром Вэньчан - одна из четырех космических гаваней Китая, единственное место в стране, где технические условия позволяют осуществлять запуск CZ-7A - наиболее длинной (60,7 м) ракеты национальной разработки. Другие носители нового поколения, которые в стране способен выводить на орбиту только Хайнань - коммерческая CZ-8, а также CZ-5. Последняя обладает максимальной массой (859-879 тонн) среди всех национальных аналогов.

С космодрома провинции были запущены шесть космических грузовиков "Тяньчжоу", главный блок китайской орбитальной станции "Тяньхэ", ее лабораторные модули "Вэньтянь" и "Мэнтянь", а также зонд для изучения Марса "Тяньвэнь-1", беспилотный аппарат для исследования Луны "Чанъэ-5". Кроме того, Вэньчан позволил Китаю вывести на орбиту множество спутников.