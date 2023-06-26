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Известия.ru

В США заявили о негативном влиянии потребностей ВСУ на авторитет Вашингтона

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Источник изображения: Фото: Global Look Press/Mauricio Campino

American Greatness: растущие потребности ВСУ в оружии ударили по влиянию США в мире

Постоянное увеличение запросов Украины по поставкам оружия сильно ударило по обороноспособности и мировому влиянию США. Об этом написал обозреватель Виктор Дэвис Хэнсон в статье для American Greatness.

Как отметил журналист, запасы оружия истощаются так стремительно, что скоро Вашингтон не сможет удовлетворять «неуемные» потребности Киева и обеспечивать военную поддержку Тайваня. В связи с этим говорить о вмешательстве в какой-либо конфликт на Ближнем Востоке неуместно.

По его словам, попытки украинских властей пролоббировать увеличение поставок оружия являются незаконными.

«Последние восемь лет Украина коварным образом манипулировала внутренней политикой Соединенных Штатов Америки так, как еще никому в новейшей истории не удавалось», — заявил он.

Хэнсон считает, что американцам придется «разрубить этот запутанный украинский узел», если эти вмешательства не прекратятся.

Ранее, 21 июня, комитет по иностранным делам палаты представителей конгресса США единогласно одобрил резолюцию, которая призывает американскую администрацию незамедлительно передать Украине армейские оперативно-тактические ракетные комплексы ATACMS.

19 июня директор второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук заявил, что тесное сотрудничество Киева с НАТО отдаляет урегулирование украинского конфликта.

В тот же день генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что арсеналы НАТО опустошены и должны быть восстановлены в самые сжатые сроки. Он указал на то, что в настоящее время блоку нужна «более мощная военная промышленность».

Президент России Владимир Путин 16 июня заявил, что НАТО втягивается в конфликт на Украине. Президент подчеркнул, что Киеву поступает военная техника, и напомнил, что в настоящее время рассматривается вариант поставки самолетов.

10 июня экс-президент США Дональд Трамп отметил, что военная помощь Украине оставила американскую армию практически без боеприпасов.

До этого, 3 июня, представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель сказал, что конфликт на Украине может завершиться в течение нескольких недель, в случае если страны Запада перестанут оказывать военную поддержку Киеву.


Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, которая проводится с 24 февраля 2022 года. Соответствующее решение было принято в связи с обострением ситуации в регионе из-за атак со стороны украинских военных.

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Тайвань
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Персоны
Путин Владимир
Трамп Дональд
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