БМП-3Ф для морпехов модернизируют на основе опыта СВО

"Высокоточные комплексы": БМП-3Ф для морпехов модернизируют на основе опыта спецоперации

МОСКВА, 25 июн – РИА Новости. Российские боевые машины пехоты БМП-3Ф, разработанные для морской пехоты, будут модернизироваться по результатам применения базовой "сухопутной" БМП-3 в специальной военной операции, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Высокоточных комплексов".

"Поскольку боевая машина пехоты БМП-3Ф и бронетранспортер БТ-3Ф являются модификациями серийной боевой машины пехоты БМП-3, соответственно, доработки, которые вносятся в облик БМП-3 по результатам участия этой машины в спецоперации, будут успешно реализованы в БМП-3Ф и БТ-3Ф", - сообщили в холдинге.