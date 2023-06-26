Песков сообщил, что глава группы "Вагнер" "уйдет" в Белоруссию

Москва. 24 июня. ИНТЕРФАКС - Уголовное дело в отношении Евгения Пригожина будет прекращено, он направится в Белоруссию, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Вы спросите меня, что будет лично с Пригожиным. Уголовное дело будет прекращено в отношении него, и сам он уйдет в Белоруссию," - сказал он журналистам. Он также заявил, что бойцы ЧВК "Вагнер", которые приняли участие в так называемом "походе" на Москву, не будут преследоваться по закону, остальные смогут подписать контракт с Минобороны.

"В итоге удалось разрешить эту ситуацию без дальнейших потерь, без повышения уровня напряженности", - сказал Песков.

"Была достигнута договоренность о том, что ЧВК "Вагнер" вернется в свои лагеря", - отметил он.

"Часть из них, которые этого пожелают, подпишут контракты с Минобороны. Это касается той части, которая не приняла участие в этом вот походе. Действительно, были такие соединения, которые с самого начала одумались и вернулись, они даже запросили сопровождение ГАИ и другую помощь, чтобы вернуться в места дислокации", - сказал Песков.

"Что касается остальных бойцов, их никто не будет преследовать с учетом их заслуг на фронте. Мы всегда с уважением относились к их героическим поступкам на фронте и будем всегда это уважение хранить", - подчеркнул пресс-секретарь президента.