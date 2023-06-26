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Интерфакс-АВН

Песков сообщил, что глава группы "Вагнер" "уйдет" в Белоруссию

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Д.Песков
Д.Песков.
Источник изображения: militarynews.ru

Москва. 24 июня. ИНТЕРФАКС - Уголовное дело в отношении Евгения Пригожина будет прекращено, он направится в Белоруссию, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Вы спросите меня, что будет лично с Пригожиным. Уголовное дело будет прекращено в отношении него, и сам он уйдет в Белоруссию," - сказал он журналистам. Он также заявил, что бойцы ЧВК "Вагнер", которые приняли участие в так называемом "походе" на Москву, не будут преследоваться по закону, остальные смогут подписать контракт с Минобороны.

"В итоге удалось разрешить эту ситуацию без дальнейших потерь, без повышения уровня напряженности", - сказал Песков.

"Была достигнута договоренность о том, что ЧВК "Вагнер" вернется в свои лагеря", - отметил он.

"Часть из них, которые этого пожелают, подпишут контракты с Минобороны. Это касается той части, которая не приняла участие в этом вот походе. Действительно, были такие соединения, которые с самого начала одумались и вернулись, они даже запросили сопровождение ГАИ и другую помощь, чтобы вернуться в места дислокации", - сказал Песков.

"Что касается остальных бойцов, их никто не будет преследовать с учетом их заслуг на фронте. Мы всегда с уважением относились к их героическим поступкам на фронте и будем всегда это уважение хранить", - подчеркнул пресс-секретарь президента.

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Страны
Белоруссия
Россия
Проекты
ЧВК
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8 комментариев
№1
26.06.2023 09:08
Непросто стало в России Родину защищать.
0
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№2
26.06.2023 13:36
Цитата, q
Уголовное дело будет прекращено в отношении него, и сам он уйдет в Белоруссию.

А погибшие и пострадавшие в т.ч. гражданские это так, бывает. Паны же дерутся, понимать надо.
0
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№3
26.06.2023 13:56
0
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№4
26.06.2023 14:06
Цитата, forumow сообщ. №3
а под Ростов служилых черкес с воеводой Кадыр-мурзой услал

Кстати, кроме черкесской "дикой дивизии" вся остальная росгвардия, менты и погранцы, вооружённый нейтралитет заняли. И ничего им, кстати, за это не будет. Потому что холопам в разборки чужих панов лезть не следует.
0
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№5
26.06.2023 14:24
Цитата, Hazzard сообщ. №4
вся остальная росгвардия, менты и погранцы, вооружённый нейтралитет заняли. И ничего им, кстати, за это не будет.
Ни чинов, ни званий, в будущем.
0
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№6
26.06.2023 14:40
Цитата, forumow сообщ. №5
Ни чинов, ни званий, в будущем.

Пф. С чего вдруг какому-нибудь Колокольцеву или Бортникову своих людей в опалу пускать? Потому что Шойгу наябедничает? Да кто он такой ваще? Фига с два, будут своих выгораживать до последнего. Вот если бы музыканты полицейские участки или управления ГБ без сопростивления, как штаб ЮВО (кстати там  ровно напротив него отдел полиции, из которого даже не вышел никто поинтересоваться, а чо это за люди тут с автоматами ходют) начали занимать, тогда да.
0
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№7
26.06.2023 14:44
Цитата, Hazzard сообщ. №6
Пф. С чего вдруг какому-нибудь Колокольцеву или Бортникову своих людей в опалу пускать?
Сперва самим бы опалы избежать.
Явной опалы может и не быть, но и плюшек тоже. Будут регулярно обносить, в пользу других.
0
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№8
26.06.2023 14:52
Цитата, forumow сообщ. №7
Сперва самим бы опалы избежать.

И кто же их "опалит"? Судя по непотопляемости неких персонажей, на самом деле, в стране правят они. Точнее в целом в стране правит некий общий "баланс интересов" между крупнейшими феодалами, но в свои уделы они никого чужого без боя не пускают.  
А у глав. царя даже домена своего нет, он так, представительские функции выполняет.
0
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