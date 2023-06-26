Командующий ВВС КСИР высказался об оборонном потенциале страны

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Командующий Военно-воздушными силами Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Амир-Али Хаджизаде сообщил о том, что Иран обладает всеми необходимыми военными технологиями. С таким заявлением бригадный генерал выступил во время церемонии по случаю дня поминовения мученической смерти экс-министра страны Мустафы Чамрана, состоявшейся в университете Мазандаран, расположенном на севере исламской республики.

Вот что высказал по этому поводу иранский военный:

Мученик Чамран помимо своих уникальных качеств, также обладал проницательным умом, благодаря которому сразу же распознавал врага. Более того, он умел отличать правду от лжи, а всю свою жизнь посвятил джихаду

В ходе своего выступления Хаджизаде отметил, что жизнь и мученическая смерть Шахида Чамрана – великий урок для всего иранского народа, равно как и для всех молодых людей и студентов вузов, подчеркнув, что Чамран никогда не вставал на путь врага или же работал в его интересах.

На сегодняшний день мы обладаем всеми оборонными технологиями, а потому, все существующие трудности в других областях, таких как та же промышленность и сельское хозяйство, для нас не помеха

– резюмировал генерал Исламской Республики Иран.

Напомним, что некоторое время назад главнокомандующий КСИР Хосейн Салами заявил о достижении Тегераном технологий тактичности всех видов оборонных систем в различных секторах. Об этом он рассказал на церемонии представления новой иранской гиперзвуковой ракеты «Фаттах». По словам Салами, у ракеты превосходная манёвренность, равно как и способность оставаться незаметной для РЛС, что позволяет ей маневрировать как в атмосфере, так и за её пределами.