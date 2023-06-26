Украинцам пригрозили последствиями за коварное манипулирование США

Украина вмешивалась во внутреннюю политику США на самых высоких уровнях, пишет автор статьи для Amgreatness. Это должно немедленно прекратиться. В противном случае недовольство американцев положит конец "гордиеву узлу" между Киевом и Вашингтоном.

Большинство американцев сочувствуют Украине. Они хотели и до сих пор хотят поставлять ей оборонительные вооружения, чтобы она могла дать отпор России.

Свидетельством этого рвения служит фактическое истощение американских запасов вооружений: от противотанковых орудий и крупнокалиберных артиллерийских снарядов до зенитных ракет и ракет класса "земля-земля". Однако, чем больше Соединенные Штаты дают, тем больше Владимир Зеленский требует и тем чаще американскому народу приходится сочувственно уступать, видя тяжелое положение Киева.

Благодаря щедрости США Украина сегодня может похвастаться третьим по величине военным бюджетом в мире: по объемам годовых расходов на оборону она уступает лишь самим Соединенным Штатам и Китаю. Такие колоссальные расходы Киева почти всецело являются результатом масштабных поставок оружия из Америки и других стран НАТО, взявших на себя обязательство помочь ему отразить наступление России. Чиновники в Москве, Киеве и Вашингтоне сходятся во мнении, что этот конфликт представляет собой важнейшее опосредованное противостояние между Россией и альянсом НАТО – оба соперника вооружены ядерными арсеналами.

Первоначальная миссия предположительно заключалась в том, чтобы помочь Киеву оттеснить противника к границам, установившимся после 2014 года, когда Россия вмешалась в дела Украины, фактически взяв под контроль приграничные территории на востоке страны и присоединив Крым. После этого должны были начаться переговоры с целью урегулирования давних пограничных споров, которые послужили причиной начала боевых действий в 2014 году.

Споры вокруг российско-украинской границы

Начавшееся контрнаступление Украины действительно могло бы приблизить ее к достижению этой цели – то есть помочь ей вернуть значительную часть территорий, которые перешли под контроль России после февраля 2022 года.

Однако, по всей видимости, военные цели украинцев изменились, и теперь они заключаются в том, чтобы восстановить ту российско-украинскую границу, которая была до 2013 (курсив автора сохранен – прим. ИноСМИ) года включительно. Это чрезвычайно амбициозная цель, и ранее ни президент Барак Обама, ни Дональд Трамп, ни даже Джо Байден не подписывались под ней. Что странно, те самые представители левого крыла, которые сейчас призывают полностью разгромить и унизить путинский режим, а также вернуть Крым Украине (они же в 2009 году подарили нам "перезагрузку" отношений с Россией), не выступали с такими требованиями в 2014 году, в период работы администрации Обамы. (Не забывайте, что для Путина такое не в новинку: в 2008 году Россия присоединила Южную Осетию.)

Чтобы достичь этой новой цели, Украине потребуется получить гораздо больше американского оружия, осуществить гораздо больше ударов по российской территории и провести гораздо больше атак против российского Черноморского флота. А эти радикальные обострения уже внесли существенные изменения в традиционное американское геостратегическое мышление.

Ушел в прошлое так называемый "треугольник Киссинджера" – доктрина, согласно которой отношения России с Китаем не должны быть более дружелюбными, чем ее отношения с Соединенными Штатами, и наоборот.

Негласное табу на бряцание ядерным оружием тоже исчезло. С октября 1962 года еще ни разу не было такого, чтобы столько политиков и влиятельных медиа-фигур в России и за ее пределами так беззастенчиво и открыто обсуждали применение тактического, а порой даже стратегического ядерного оружия.

Ушли в прошлое и все закономерные тревоги по поводу новой "оси зла", поскольку Россия, Китай, Северная Корея и Иран сейчас едины в своем активном антиамериканизме. Теперь страны этой новой "оси" обхаживают Саудовскую Аравию, Турцию и некоторых экспортеров нефти на Ближнем Востоке.

И в этот новый "альянс" входят два из трех ведущих производителей нефти в мире, две крупнейшие страны (одна – по численности населения, другая – по площади территорий), нация, обладающая мощнейшим ядерным арсеналом в мире, а также Иран и Северная Корея, которые вскоре могут стать двумя самыми непредсказуемыми ядерными государствами-пособниками террористов.

Ушла в прошлое и идея о том, что у Соединенных Штатов всегда должно быть достаточно средств, чтобы одновременно вести две или как минимум полторы войны. Учитывая скорость, с которой сегодня тают американские запасы оружия, а также жалкое состояние производства вооружений в США, очень скоро Вашингтон попросту не сможет удовлетворять неуемные потребности Украины в оружии и вместе с тем сохранять достаточное количество ресурсов, чтобы обеспечивать ими Тайвань и сдерживать агрессию Китая, – не говоря уже о том, чтобы вмешаться в какой-нибудь новый конфликт на Ближнем Востоке.

Разумеется, все перечисленные выше соображения далеки от тех гуманитарных кризисов, из-за которых более 8 миллионов украинцев бежали из родной страны. Никто точно не знает, сколько русских и украинцев погибли, получили ранения, попали в плен и пропали без вести, однако, как ни странно, эта масштабная резня крайне редко становится основной темой для обсуждения. Приблизительные оценки по обеим сторонам конфликта, скорее всего, занижены, и к концу года мы, вероятно, сможем говорить уже примерно о 500 тысячах жертв.

Вмешательство Украины в американскую политику

Есть и еще одно очевидное важное обстоятельство, которое никто не готов признать. Последние восемь лет Украина коварным образом манипулировала внутренней политикой Соединенных Штатов так, как еще никому в новейшей истории не удавалось. Вторжение Киева в дела Америки – это своего рода ирония, поскольку нам долгое время неустанно читали лекции на тему иностранного вмешательства, в частности на тему вымышленного "сговора с Россией" и "российской дезинформации".

В первом случае выдумку о "сговоре с Россией" окончательно опровергли специальный прокурор Роберт Мюллер, который на протяжении 22 месяцев безуспешно вел свое расследование, а также недавний отчет специального советника Джона Дарема (John Durham). Ситуация с ноутбуком Хантера Байдена уничтожила репутацию "51 бывшего сотрудника разведки". Все они подписали вводящее в заблуждение письмо, согласно которому в истории с ноутбуком Байдена-младшего, попавшим в руки ФБР, якобы были явные признаки "российской дезинформации". Они написали это письмо в 2020 году в ответ на запрос предвыборного штаба Байдена, которому нужно было в преддверии дебатов предоставить публике правдоподобное опровержение компрометирующей информации, хранившейся на том самом ноутбуке.

Начиная с 2013 года украинские противники тогдашнего киевского режима пытались найти среди высокопоставленных чиновников администрации Обамы тех, кто мог бы помочь им сместить избранного – пусть даже и пророссийского – президента и ускорить приход к власти нужного им правительства.

В 2015–2016 годах, руководствуясь предположением о том, что Хиллари Клинтон – безусловный фаворит на предстоящих президентских выборах, национальный комитет Демократической партии нанял одного консультанта – американского юриста украинского происхождения Александру Чалупу (Alexandra Chalupa). Она действовала в сговоре с сотрудниками украинского посольства в Вашингтоне, чтобы вывести из игры тогдашнего руководителя предвыборного штаба Дональда Трампа Пола Манафорта, мотивируя это тем, что он слишком хорошо относится к русским.

В тот момент издание Politico сообщило, что Чалупа, которая была одной из помощников Клинтон и которая за свою работу получила от национального комитета Демократической партии 412 тысяч долларов, также использовала украинские источники для продвижения легенды о сговоре Трампа с Россией – по всей видимости, в этом ей косвенно помогало киевское посольство.

По некоторым данным, украинец Сергей Лещенко, бывший журналист-расследователь и депутат украинского парламента, стал источником фальшивого досье Кристофера Стила, которое стало катализатором и запустило злосчастное расследование Джеймса Коми под кодовым названием Crossfire Hurricane.

В самый разгар предвыборной кампании 2016 года Валерий Чалый, занимавший тогда пост посла Украины в Соединенных Штатах, пошел на чрезвычайный шаг и попытался вмешаться в ее ход. Он написал для издания Hill статью с критикой в адрес Трампа. Эта статья, призванная сорвать его предвыборную кампанию, помогла раздуть мистификацию о сговоре с Россией.

Полковник Александр Виндман – американец украинского происхождения и ветеран вооруженных сил – стал для левых настоящим героем благодаря той роли, которую он сыграл в первом импичменте президента Трампа. Напомню, что этот человек оказался в числе тех, кому было поручено прослушать засекреченный телефонный разговор между президентом Трампом и украинским лидером Владимиром Зеленским.

Вполне вероятно, Виндман, обеспокоенный тем, что Трамп может затормозить или вовсе отказаться от поставок оружия Украине, пошел на чрезвычайный шаг и передал содержание разговора президентов – опять же незаконно – третьей стороне, а именно аналитику ЦРУ и "разоблачителю" по имени Эрик Чьярамелла (Eric Ciaramella). Согласно показаниям военного, он не вступал в контакт с Чьярамеллой и вообще с ним не знаком. Однако Виндмана не сумел объяснить, каким образом этот "разоблачитель" узнал содержание засекреченного звонка. Поэтому никого не удивило, что, по распространенному мнению, настоящим разоблачителем был именно Виндман – и что он ввел конгресс в заблуждение относительно этого факта.

Мнимая осведомленность Чьярамеллы о каких-то якобы недобросовестных действиях президента целиком и полностью сводилась к тому, что он узнал о засекреченном телефонном разговоре из вторых рук. Но это было неважно. Очевидно, он последовал рекомендации Виндмана, и вместе с председателем комитета палаты представителей по делам разведки Адамом Шиффом (Adam Schiff) и самим Виндманом они разработали стратегию импичмента Трампа – прямо после окончания провального расследования Мюллера, который так и не сумел найти никаких доказательств "сговора". Чьярамелла был директором по делам Украины в Совете национальной безопасности, а в настоящее время работает в одном аналитическом центре, где неустанно призывает обеспечить Киеву членство в НАТО.

Левые яростно отметали любые намеки на "двойную лояльность" Виндмана, называя их клеветой. Однако в своей чрезмерно бурной реакции они упускали из виду главное. В основе критики в адрес Виндмана лежала вовсе не его предположительная "двойная лояльность", а скорее его собственные неправдоподобные показания и предвзятый активизм – он позиционировал себя в качестве беспристрастного военного офицера, выступающего от имени его родной Украины, хотя его цели включали дальнейшее преследование Трампа на том лишь основании, что тот придерживался недостаточно проукраинских позиций.

Действительно, Виндман сам рассказал, что украинское правительство несколько раз предлагало ему занять ключевой пост министра обороны (курсив автора – прим. ИноСМИ). По правде говоря, ни одно иностранное правительство не станет предлагать столь высокую должность офицеру среднего звена американских вооруженных сил, если только оно не считает, что он принесет с собой поддержку и возможность проецировать влияние в Вашингтоне – или что он достоин награды за некие прошлые заслуги.

После увольнения из рядов вооруженных сил США Виндман стал поборником идеи о необходимости увеличить объемы поставок американских вооружений на его родную Украину. Эту мысль он активно продвигает на кабельных новостных телеканалах. Кроме того, Виндман всячески старается принизить тех, кто выражает тревогу в связи с истощением американских стратегических запасов вооружений.

Он несколько подмочил свою репутацию в глазах левых, когда основал собственную военную подрядную организацию под названием Trident Support, с помощью которой он надеется получать миллионы от украинского правительства за обслуживание и ремонт импортного оружия на территории Украины.

Другими словами, Виндман, который послужил катализатором импичмента президента, сыграв на вопросе о поставках оружия на Украину, теперь стремится получать огромную прибыль в качестве военного подрядчика, оказывающего посреднические услуги в процессе передачи оружия от стран НАТО Киеву.

По имеющимся данным, Зеленский и другие члены украинского правительства обращались в американские информационные агентства с жалобами на временами неблагоприятное освещение текущего конфликта. В частности, либеральные СМИ сообщают, что Зеленский лично беседовал с руководством канала Fox News, чтобы выразить недовольство в связи с комментариями ведущего Такера Карлсона, якобы направленными лично против украинского президента. Известно, что эти обращения предшествовали уходу Карлсона с телеканала Fox News.

А еще у нас перед глазами есть семейный консорциум Байденов и его чрезвычайно прибыльная, многомиллионная спекулятивная схема с компанией Burisma. Споры вокруг лоббирования Байдена наряду с показаниями Виндмана обернулись началом процесса импичмента президента США.

Звонок Трампа Зеленскому

Несмотря на все свое бахвальство и разглагольствования, Трамп в действительности убедительно отстоял свой телефонный разговор с Зеленским. И следующие шесть оснований для этого редко кто оспаривает.

Во-первых, семья Байдена, скорее всего, на самом деле коррумпирована. Она вполне могла пользоваться своим влиянием, чтобы оказывать воздействие на внешнюю политику Соединенных Штатов в интересах украинского правительства – за весьма щедрое вознаграждение.

Во-вторых, Джо Байден действительно вмешался в политику правительства в Киеве, потребовав уволить украинского прокурора – он начал задавать неудобные вопросы о неподобающем расходовании денег, которые компания Burisma платила иностранным агентам, в том числе Джо и Хантеру Байденам.

В-третьих, Трамп вовсе не отменил одобренную конгрессом военную помощь Киеву, а лишь ненадолго ее отложил. И среди оружия, которое он отправил Украине, было наступательное вооружение, которое администрация Обамы не решилась ей предоставить.

В-четвертых, Владимир Путин не посмел пойти на Украину в период президентства Трампа, а вот до и после него – то есть в периоды работы администраций Обамы и Байдена – Россия это сделала.

В-пятых, при Трампе не было никаких формальных расследований в отношении кандидата в президенты на выборах 2020 Джо Байдена по обвинению в коррупции. Администрация самого Байдена проявила гораздо меньше сдержанности. Ее специальный советник только что выдвинул обвинения против Трампа, который, по данным опросов, лидирует на республиканских праймериз.

В-шестых, согласно сообщениям источников из рядов ФБР и Службы по внутреннему налогообложению, а также внутренним правительственным документам, семья Байденов не заплатила в полной мере налоги на прибыль, полученную благодаря их коррупционным схемам обогащения. Кроме того, уже прозвучало очередное обвинение в том, что Джо и Хантер Байдены получили дополнительные 10 миллионов долларов от украинского энергетического гиганта Burisma.

Украинский "гордиев узел"

Итак, задумайтесь над этим запутанным украинским "гордиевым узлом": речь идет о том, что чиновники украинского правительства и олигархи вмешивались в работу самых высоких уровней правительства Соединенных Штатов.

Украинский посол в своей статье пытался очернить ведущего кандидата на президентских выборах 2016 года.

Национальный комитет Демократической партии заплатил проукраинскому активисту сотни тысяч долларов за участие в "поисках" источника фальшивого досье Стила, призванного сорвать предвыборную кампанию и пустить под откос президентство Трампа.

Американец украинского происхождения – и одновременно проукраинский активист – помог запустить процесс импичмента предыдущего президента Соединенных Штатов, противозаконным образом сообщив третьим лицам содержание телефонного разговора лидера страны. После этого Киев предложил этому офицеру должность министра обороны. Более того, сейчас этот американец является главой собственной оборонной подрядной организации, которая лоббирует многомиллионные контракты, чтобы оказывать услуги технической поддержки ВСУ. Его компания целиком зависит от непрекращающегося и устойчивого потока западного оружия на Украину.

Сейчас появляются шокирующие сообщения о том, что олигархи, тесно связанные с украинским правительством, возможно, заплатили нынешнему обитателю Овального кабинета, когда он еще был вице-президентом, и его сыну минимум 10 миллионов долларов в обмен за их влияние.

В какой бы мере Соединенные Штаты ни поддерживали храброе сопротивление украинского народа, это все же дело исключительно американцев. Народ США сам определяет свою внешнюю политику с точки зрения того, что именно отвечает американским интересам и какие шаги являются правильными в традиционном смысле этого слова.

Он сам в состоянии сделать выбор. Ему не нужно вмешательство Киева и попытки американцев украинского происхождения поспособствовать клеветнической кампании, развернутой против кандидата в президенты. Ни к чему ему попытки военных офицеров добиться импичмента президента и их же хвастливых замечаний о том, что им предлагают возглавить Министерство обороны Украины. Ему не нужны попытки Киева надавить на американские новостные агентства, чтобы те публиковали "правильные" репортажи об Украине. Он в состоянии сделать выбор и без того, чтобы украинские олигархи платили миллионы долларов влиятельной американской политической семье, членом которой является действующий президент США, определяющий внешнюю политику Соединенных Штатов в отношении Украины – очевидно, чтобы продвигать украинские интересы.

Ирония заключается в том, что американцы по собственной воле демонстрируют щедрость по отношению к Украине, зачастую ставя под угрозу свои запасы важнейших вооружений.

Непрекращающиеся противозаконные попытки украинцев пролоббировать увеличение поставок оружия в конечном счете приведут к противоположному результату. Если их вмешательство не прекратится, оно вызовет в американцах достаточно сильное недовольство, чтобы разрубить этот запутанный украинский узел.

Ради самой себя и ради собственных интересов Украина должна прекратить свое вероломное вмешательство в американскую политику.

Автор статьи: Виктор Дэвис Хэнсон (Victor Davis Hanson)