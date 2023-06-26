Новые данные пролили свет на роль Британии в террористической операции НАТО

Новые рассекреченные данные пролили свет на участие Британии в тайной операции НАТО под названием "Гладио", пишет The Grayzone. Ее целью было создание фашистских формирований для подрыва политических оппонентов — в частности в Италии. Этот опыт мог быть использован и на Украине.

Кит Кларенберг

Недавно рассекреченные британские досье проливают свет на происхождение и внутреннюю работу операции "Гладио", тайного заговора НАТО по развертыванию фашистских террористических формирований по всей Италии. Применяли ли этот опыт на Украине?

Недавно рассекреченные файлы Министерства иностранных дел Великобритании добавили тревожных подробностей к истории об операции "Гладио". Ее раскрыли в 1990 году, когда общественность узнала, что ЦРУ, МИ-6 и НАТО обучали и рассредоточивали по Европе подпольную армию фашистских военизированных формирований для подрыва политических оппонентов, в том числе посредством терактов под фальшивым флагом.

Среди них был молодой Сильвио Берлускони, медиа-олигарх, занимавший пост премьер-министра Италии в четырех разных правительствах с 1994 по 2011 год. Числясь членом преданной целям "Гладио" тайной клики политических элит времен холодной войны П2 (P2, Propaganda Due), скончавшийся 12 июня этого года Берлускони, несомненно, унес в могилу не один важный секрет.

Трудно поверить, что неудобная правда сохранилась в британских документальных свидетельствах об операции "Гладио" до момента рассекречивания. Тем не менее, недавно опубликованный материал весьма красноречив. Документы, охватывающие напряженный двенадцатимесячный период после первой огласки информации о существовании "Гладио", иллюстрируют то, как зорко лондонская машина внешней разведки следила за развитием событий на континенте.

Документы не только проливают новый свет на заговор, но и подчеркивают актуальность "Гладио" на фоне присоединения британских разведчиков к американским коллегам в рамках современных заговоров с участием подпольных сил, начиная с Сирии и заканчивая Украиной.

Отрывки рассекреченных файлов убедительно свидетельствуют о том, что британцы знали о вопиющих преступных деяниях гораздо больше, чем признавали публично, включая попытку свержения союзнического итальянского правительства, похищение и убийство его лидера.

"Подпольное движение сопротивления" приступает к работе

“Гладио” включала группу "остающихся в тылу" антикоммунистических партизанских армий, чья официальная миссия состояла в том, чтобы отразить наступление Красной Армии в случае советского вторжения. На самом деле эти силы совершили бесчисленное множество насильственных и преступных действий в рамках “стратегии напряженности”, направленной на дискредитацию левых и оправдание мер государственной безопасности.

Вот что пояснил оперативник "Гладио" Винченцо Винчигуэра (Vincenzo Vinciguerra), пожизненно заключенный в тюрьму в 1984 году за подрыв автомобиля в Италии, в результате которого трое полицейских погибло и двое получили ранения:

“Нам надо нападать на гражданских, мужчин, женщин, детей, невинных людей, незнакомых людей, на тех, кто очень далеко от политических игр. Причины тому просты: эти теракты должны заставить итальянский народ просить у своего правительства усиления безопасности… Люди охотно меняют свободу на безопасность, возможность ходить по улицам, ездить в поездах и ходить в банк. Такова политическая логика терактов. Они остаются безнаказанными, так как государство не может донести на себя самого в суд”.

Скандал в западных столицах вокруг разоблачения "Гладио" несколько месяцев не покидал заголовков основных СМИ. Европарламент отреагировал принятием резолюции, осуждающей существование “альтернативной подпольной разведывательной и военной организации без всякого демократического контроля, которая, вероятно, незаконно вмешивается во внутренние политические дела стран-членов и имеет в распоряжении независимые арсеналы и военные ресурсы, ставя под угрозу демократические структуры тех стран, в которых осуществляют свою деятельность”.

Резолюция призывала все европейские государства к проведению независимых судебных и парламентских расследований в отношении "Гладио". Но ощутимых результатов это не принесло, за исключением расследований в Бельгии, Италии и Швейцарии. Более того, следователи значительно подредактировали выводы и старались не давать переводить их на английский язык. Это может объяснить тот факт, почему исторический скандал так быстро замяли и забыли.

В этой связи недавно рассекреченные документы могут стать одним из ценнейшим первоисточником современности, дающим представление о происхождении и внутренней работе секретных террористических формирований НАТО в Италии.

Взять, к примеру, подготовленную постоянным представителем Италии при ООН Франческо Фульчи (Francesco Fulci)заметку, которую 6 ноября 1990 года раздали участникам “сверхсекретного” заседания Североатлантического совета (главного директивного органа НАТО), а затем направили высокопоставленным британским чиновникам, включая тех, кто находился за рубежом.

Если верить записке, переданной тогдашним премьером Рима Джулио Андреотти (Giulio Andreotti) “главе итальянской парламентской комиссии по расследованию террористических инцидентов”, заметка начинается с того, что после Второй мировой войны западные спецслужбы разработали “нетрадиционные средства обороны, создав на своих территориях скрытую сеть сопротивления для сбора информации, саботажа, пропаганды и диверсийна случай вражеской оккупации”.

Выясняется, что власти Рима начали закладывать фундамент такой организации в 1951 году. А через четыре года итальянская военная разведка (SIFAR) и “соответствующая союзническая служба” (читай ЦРУ) официально договорились об организации и деятельности “тайной постоккупационной сети”:

“В ‘Гладио’ входили действующие на территории агенты, которые в силу возраста, пола и деятельности могли избежать возможной депортации и тюремного заключения иностранными оккупантами; ими можно было легко управлять даже из-за пределов оккупированной территории; движение носило совершенно секретный характер и, следовательно, подразделялось на "ячейки" для сведения к минимуму любого возможного ущерба, вызванного перебежками, несчастными случаями или проникновением в сеть."

“Тайная сеть сопротивления” имела отдельные подразделения для информационных операций, саботажа, пропаганды, радиосвязи, шифрования, приема и эвакуации людей и оборудования. Каждая из этих структур должна была действовать автономно, “при этом связь и координация обеспечивались извне”.

SIFAR создала специальный секретный отдел для вербовки и обучения оперативников "Гладио". К тому времени оно имело 5 “готовых к развертыванию партизанских отрядов в представляющих особый интерес районах” по всей Италии, которые ожидали активизации для дальнейшей беспрерывной работы.

“Оперативные материалы”, включая разнообразные взрывчатые вещества, оружие (минометы, ручные гранаты, пистолеты и ножи) и боеприпасы, были спрятаны в 139 секретных подземных тайниках. В апреле 1972 года для пущей безопасности их перенесли в близлежащие офисы военной полиции.

Официально восстановлены были лишь 127 оружейных складов. В вышеозначенной заметке говорится, что в октябре 1964 года минимум два из них “с большой долей вероятности были вывезены неизвестными лицами”. Остается только гадать, кто это был и как они поступили с украденным оружием.

Участие Великобритании в попытке госпереворота

В конце концов участники саммита Североатлантического совета спросили Фульчи, отклонялась ли когда-либо "Гладио” от истинных целей, то есть действовала вне рамок роли сил “прикрытия”, которые необходимо было задействованы в случае советского вторжения. Фульчи хоть и не смог добавить ничего нового к указанному в заметке, но подтвердил, что “оружие, использовавшееся в некоторых террористических актах, было получено из созданных ‘Гладио’ схронов".

Это может отражать тот факт, что одной из “надлежащих целей” операции было политически мотивированное насилие. Отчет SIFAR за июнь 1959 года, обнаруженный историком Даниэле Гансером (Daniele Ganser), подтверждает, что операция с самого ее начала подразумевала партизанские действия против “внутренних угроз”. В итальянском контексте это повлекло за собой планомерное терроризирование левых сил.

По мере роста популярности итальянской коммунистической партии в преддверии выборов 1948 года ЦРУ вливало деньги в казну христианских демократов и проводило сопутствующую антикоммунистическую пропагандистскую кампанию. Секретная операция имела такой успех в плане предотвращения прихода к власти в Риме левого правительства, что Лэнгли тайно вмешивался во все местные выборы, по крайней мере, на протяжении следующих 24 лет.

Однако тайных операций ЦРУ было недостаточно, чтобы помешать итальянцам время от времени избирать неправильные правительства. На всеобщих выборах 1963 года христианские демократы снова одержали победу, на этот раз под руководством левого политика Альдо Моро (Aldo Moro), который стремился создать коалицию с социалистами и демократ-социалистами. В течение следующего года между партиями разгорелся затяжной спор относительно формы администрирования.

Тем временем SIFAR и специалисты ЦРУ по спецоперациям, такие как “американский Джеймс Бонд” Уильям Харви (William Harvey), подготовили заговор, чтобы помешать этому правительству прийти к власти. В рамках операции под названием “Фортепианное соло” оперативников "Гладио" отправили для организации постановочного и намеренно неудачного покушения на Моро.

Согласно плану, похитители должны были заявить, что коммунисты приказали им убить Моро, тем самым оправдав насильственный захват штаб-квартир нескольких политических партий и газет, а также арест проблемных левых в секретной штаб-квартире отделения "Гладио" на Сардинии. В конечном счете план отменили, хотя до конца 1964 года с повестки все же не снимали.

Моро без происшествий стал премьер-министром и правил страной до июня 1968 года. Четыре года спустя “Фортепианное соло” попало под прицел следователей, однако результаты не публиковались до тех пор, пока общественность не узнала о существовании “Гладио”. В выводах хоть и отсутствовали упоминания о роли Великобритании в планировавшемся перевороте, но недавно опубликованные документы убедительно свидетельствуют о ее причастности.

Тогдашний президент Италии Франческо Коссига (Francesco Cossiga) потребовал от министерства предоставить “подробную информацию о мерах, принятых Великобританией в 1964 году”, согласно документу Министерства иностранных дел от февраля 1991 года о последних событиях в связи со скандалом.

Коссига, по-видимому, пошел на это по просьбе судьи, “чьи расследования нераскрытых террористических атак впервые раскрыли операцию ‘Гладио’”, и который предпринял "беспрецедентный шаг", потребовав от президента дать показания под присягой. К этому моменту Коссига уже признал, что узнал о соответствующих силах в пору службы заместителем министра обороны в 1966 году.

Его просьба к МИД убедительно свидетельствует о том, что британская разведка сыграла определенную роль в "Фортепианном соло" и что президент Италии был прекрасно осведомлен о заговоре.

16 марта 1978 года одно из подразделений леворадикальных "Красных бригад" похитило Моро по пути на встречу высокого уровня, где он планировал благословить новое коалиционное правительство, опиравшееся на поддержку коммунистов. При этом погибли пятеро его телохранителей.

Через два месяца плена, когда стало ясно, что правительство не будет ни вести переговоры с "Красными бригадами", ни менять на Моро никого из их заключенных членов, похитители казнили бывшего премьер-министра Италии, а изрешеченный пулями труп оставили гнить в багажнике автомобиля.

Убийство Моро вызвало ряд вполне обоснованных подозрений в проникновении оперативников "Гладио" в "Красные бригады", чтобы подтолкнуть группировку к чрезмерной жестокости и подстегнуть общественную потребность в консервативном режиме, поддерживающим любые суровые меры для установления законности и порядка. А убийство больше всего остального соответствовало целям стратегии напряженности полицейского государства.

Независимо от того, пал Моро жертвой "Гладио" или нет, из рассекреченной 5 ноября 1990 года служебной записки Министерства иностранных дел, автором которой был тогдашний посол Великобритании в Риме Джон Эштон (John Ashton), становится ясно, что Лондон знал об этом деле куда больше, чем когда-либо разглашалось официальными источниками.

“Есть косвенные доказательства того, что один или несколько похитителей Моро в то время тайно поддерживали связь с органами безопасности; и что последние намеренно пренебрегли проверкой зацепок, которые могли бы привести к похитителям и спасти Моро жизнь”, — писал Эштон.

Более того, по словам британского дипломата, пытавшийся спасти Моро президентский чрезвычайный комитет был частью печально известной масонской ложи П2, состоявшей из приверженных “Гладио” политических элит.

По словам Эштона, П2 была лишь одной из многих “таинственных правых сил”, стремящихся “посредством терроризма и уличного насилия спровоцировать репрессивную реакцию против демократических институтов Италии” в рамках “стратегии напряженности”. И президент Коссига совершенно не подозревал, что его члены проникли прямо в кризисный комитет.

В апреле 1981 года магистраты Милана организовали налет на виллу основавшего ложу итальянского финансиста и самопровозглашенного фашиста Личио Джелли (Licio Gelli). Там они обнаружили членский список из 2500 человек, включавший итальянских политиков, банкиров, шпионов, финансистов, промышленников, а также высокопоставленных сотрудников правоохранительных органов и военных. Среди наиболее выдающихся членов клики был Сильвио Берлускони.

“Исторический компромисс” Моро и приход к власти правительства Андреотти стали бы “последним шагом партии перед собственным вступлением в правительство”. Эштон заявил, что подобное развитие событий “было проклятием для П2”, которая “тогда фактически контролировала аппарат безопасности [Италии]”, а также для многих не входящих в нее политиков истеблишмента и США”, и могло “раз и навсегда исключить любую возможность достижения Коммунистической партией национального могущества”.

Эштон признавал “косвенные доказательства” “поддержки П2 со стороны США”. На самом деле основатель ложи Джелли был столь тесно связан с аппаратом американской нацбезопасности и разведки, что римское отделение ЦРУ прямо обвинило его в создании в столице параллельного антикоммунистического правительства.

Дальнейшие расследования показали, что в 1969 году Генри Киссинджер помогал контролировать вербовку 400 высокопоставленных итальянских офицеров и офицеров НАТО в качестве оперативников П2. США были так благодарны Джелли за антикоммунистическую чистку, что сделали его почетным гостем на церемониях инаугурации президентов США Джеральда Форда, Джимми Картера и Рональда Рейгана.

Эштон завершил разоблачительную записку, отметив, что никто никогда не узнает правды о причастности Вашингтона к кровавому периоду “Свинцовых семидесятых”. Полноценное участие Великобритании в террористических атаках, свержениях правительств, кампаниях по дестабилизации и других отвратительных махинациях под эгидой операции "Гладио" не только в Италии, но и по всей Европе, почти наверняка также останется тайной, причем умышленно.

Только в 1993 году общественность узнала, как США и Великобритания передавали боевикам "Гладио" боеприпасы для разжигания кровавых терактов по всей Италии. Как сказал на "сверхсекретной" встрече друзьям по НАТО Франческо Фульчи, их исполнителей поставляли именно Вашингтон и Лондон, включая взрыв на Центральном железнодорожном вокзале Болоньи в 1980 году, в результате которого погибли 85 человек и более 200 получили ранения.

Чуть ли не всем ответственным за эти отвратительные преступления удалось ускользнуть от правосудия. Несколько главных подозреваемых в рамках Болонской резни, включая убежденного фашиста и известного агента МИ-6 Роберта Фиоре (Robert Fiore), сбежали в Лондон. Британия отказалась выдать его с сообщниками, несмотря на выдвинутые против них заочные обвинения в совершении преступлений насильственного характера.

Обширный опыт, полученный британской разведкой в ходе операции "Гладио", вызывает вопросы об уроках, которые МИ-6 применяет к текущим тайным операциям на различных театрах военных действий. Как стало известно The Grayzone в ноябре 2022 года, ветераны британских армии и разведки обучали и спонсировали партизанскую армию террористов на востоке Украины для диверсий в Крыму и других русскоговорящих районах. План предусматривал подготовку ячеек радикально настроенных украинцев, в чьи задачи входило “стрелять, передвигаться, общаться и выживать”.