Войти
bmpd.livejournal.com

Международный Военно-морской салон МВМС-2023

434
0
0

С 21 по 25 июня 2023 года в Кронштадте проходил XI Международный военно-морской салон МВМС-2023, организатором которого выступило Министерство промышленности и торговли Российской Федерации. Впервые площадкой проведения салона стал созданный в Кронштадте новый Музей военно-морской славы и конгрессно-выставочный центр на территории туристско-рекреационного кластера "Остров Фортов".

Предлагаем фоторепортаж с МВМС-2023 авторства Михаила Жердева.

Установленная в специальном крытом павильоне в качестве центрального объекта экспозиции Музея военно-морской славы в Кронштадте первая советская атомная подводная лодка К-3 "Ленинский комсомол" проекта 627, июнь 2023 года (с) Михаил Жердев

Внутри, впрочем, корпус атомной подводной лодки К-3 "Ленинский комсомол" проекта 627 выглядит пока что вот так, июнь 2023 года (с) Михаил Жердев

Представленный АО "НПП "Радар-ммс" в экспозиции Международного военно-морского салона МВМС-2023 беспилотный вертолет БВС ВТ-45 (взлетный вес 45 кг, вес полезной нагрузки 10 кг), оснащенный малогабаритной РЛС "Квазар". Кронштадт, июнь 2023 года (с) Михаил Жердев

Представленный АО "НПП "Радар-ммс" в экспозиции Международного военно-морского салона МВМС-2023 беспилотный вертолет БВС ВТ-440 (взлетный вес 440 кг, вес полезной нагрузки 100 кг). Кронштадт, июнь 2023 года (с) Михаил Жердев

(с) Михаил Жердев

Вооруженный безэкипажный катер совместной разработки Кингиссепского машиностроительного завода и Центра технологических проектов при Санкт-Петербургском политехническом университете Петра Великогов экспозиции Международного военно-морского салона МВМС-2023. Кронштадт, июнь 2023 года (с) Михаил Жердев

(с) Михаил Жердев

Модель большого десантного корабля "Кайман" на основе проекта 11711 разработки АО "Невское ПКБ" (с) Михаил Жердев

Модель неатомной подводной лодки проекта "Амур 1650" разработки АО "ЦКБ МТ "Рубин" (с) Михаил Жердев

Экспозиция Международного военно-морского салона МВМС-2023. Кронштадт, июнь 2023 года (с) Михаил Жердев

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Амур-1650
Компании
Кронштадт
Минпромторг РФ
Проекты
11711
Выставки
МВМС
Похожие новости
26.06.2023
Участниками МВМС-2023 в Кронштадте стали почти 290 предприятий
26.06.2023
Оборону десантных кораблей проекта 23900 усилят артустановкой АК-630М-2 "Дуэт"
21.06.2023
"Росэлектроника" покажет на морском салоне Кронштадта беспилотного лоцмана для Севморпути
24.06.2021
В Санкт-Петербурге начинает свою работу X Международный военно-морской салон MBMC-2021
10.08.2020
Военное кораблестроение дрейфует в нереализованных планах
25.06.2015
Наш ответ «Мистралю», беспилотный катер и суперавианосец: новое лицо российского флота
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 26.06 14:52
  • 8
Песков сообщил, что глава группы "Вагнер" "уйдет" в Белоруссию
  • 26.06 14:51
  • 51967
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 26.06 14:40
  • 0
Противостояние идеалов: Беларусь настаивает на мире, Запад мечтает о войне
  • 26.06 13:49
  • 2558
Как насчёт юмористического раздела?
  • 26.06 10:28
  • 2
Кулеба считает, что Украина получит танки Abrams к своему следующему контрнаступлению
  • 26.06 03:20
  • 1
Вот почему разрыв между России и Западом — это надолго
  • 26.06 00:37
  • 1
Корвет "Стерегущий" в ходе модернизации получит комплексы "Калибр" и "Редут"
  • 25.06 18:41
  • 5
На Украине заявили, что стране нужно до 2027 года $110 млрд
  • 25.06 17:33
  • 4
Сухопутный коридор в Крым требует дополнительной защиты
  • 25.06 14:42
  • 4
Проблемы отечественной гидроакустики
  • 25.06 12:15
  • 16
Отказ от нефти и газа затронет каждого жителя России
  • 25.06 04:14
  • 5
Гендиректор ОАК Слюсарь: испытания SSJ New с российскими двигателями начнутся осенью - Интервью ТАСС
  • 23.06 18:22
  • 4
В Екатеринбурге создадут новый самолет для замены чешских L-410
  • 23.06 12:38
  • 0
Украинские беженцы в Беларуси: особенности отношения и поддержки общества
  • 23.06 11:41
  • 1
Госдеп назвал наращивание поставок вооружений Киеву стратегией США