С 21 по 25 июня 2023 года в Кронштадте проходил XI Международный военно-морской салон МВМС-2023, организатором которого выступило Министерство промышленности и торговли Российской Федерации. Впервые площадкой проведения салона стал созданный в Кронштадте новый Музей военно-морской славы и конгрессно-выставочный центр на территории туристско-рекреационного кластера "Остров Фортов".

Предлагаем фоторепортаж с МВМС-2023 авторства Михаила Жердева.

Установленная в специальном крытом павильоне в качестве центрального объекта экспозиции Музея военно-морской славы в Кронштадте первая советская атомная подводная лодка К-3 "Ленинский комсомол" проекта 627, июнь 2023 года (с) Михаил Жердев

Внутри, впрочем, корпус атомной подводной лодки К-3 "Ленинский комсомол" проекта 627 выглядит пока что вот так, июнь 2023 года (с) Михаил Жердев

Представленный АО "НПП "Радар-ммс" в экспозиции Международного военно-морского салона МВМС-2023 беспилотный вертолет БВС ВТ-45 (взлетный вес 45 кг, вес полезной нагрузки 10 кг), оснащенный малогабаритной РЛС "Квазар". Кронштадт, июнь 2023 года (с) Михаил Жердев

Представленный АО "НПП "Радар-ммс" в экспозиции Международного военно-морского салона МВМС-2023 беспилотный вертолет БВС ВТ-440 (взлетный вес 440 кг, вес полезной нагрузки 100 кг). Кронштадт, июнь 2023 года (с) Михаил Жердев

(с) Михаил Жердев

Вооруженный безэкипажный катер совместной разработки Кингиссепского машиностроительного завода и Центра технологических проектов при Санкт-Петербургском политехническом университете Петра Великогов экспозиции Международного военно-морского салона МВМС-2023. Кронштадт, июнь 2023 года (с) Михаил Жердев

(с) Михаил Жердев

Модель большого десантного корабля "Кайман" на основе проекта 11711 разработки АО "Невское ПКБ" (с) Михаил Жердев

Модель неатомной подводной лодки проекта "Амур 1650" разработки АО "ЦКБ МТ "Рубин" (с) Михаил Жердев

Экспозиция Международного военно-морского салона МВМС-2023. Кронштадт, июнь 2023 года (с) Михаил Жердев