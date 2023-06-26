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ТАСС

Разработчику торпедного вооружения Шамилю Алиеву исполняется 80 лет

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Шамиль Алиев
Шамиль Алиев.
Источник изображения: РИА Новости. Сергей Сафронов

Генеральный директор СКБ завода "Дагдизель" рассказал об издании единственной в своем роде энциклопедии о торпедах

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Разработчику торпедного вооружения, генеральному директору СКБ завода "Дагдизель" (в составе концерна "Морское подводное оружие - Гидроприбор" входит в корпорацию "Тактическое ракетное вооружение") академику Шамилю Алиеву в воскресенье исполняется 80 лет.

Накануне юбилея Алиев сообщил ТАСС об издании единственной в своем роде энциклопедии, посвященной торпедному вооружению. "В мире было много попыток сделать хотя бы малую энциклопедию торпед. <...> Мы подготовили 15, а издали 13 томов сборника. Каждый том представлялся либо одним из ведущих академиков Российской академии наук, либо главным конструктором, либо генеральным конструктором, либо ведомством. Это работа, которая выстрадана", - рассказал он, отметив, что энциклопедия создана и издана с его участием в инициативном порядке, без привлечения государственного финансирования.


Шамиль Алиев.
Источник: Пресс-служба завода "Дагдизель"

Алиев родился в 1943 году в Дагестане. Выпускник Ленинградского кораблестроительного института. С 1983 года - доктор технических наук по специализации "Военная техника и вооружение ВМФ". Алиев - автор фундаментальных исследований, основоположник теории аналитического проектирования подводного оружия. Известен как один из авторов монографий "Низкочастотное излучение развитых кавитационных течений", "Фундаментальные технические комплексы. Теория аналитического проектирования".

По мнению Алиева, будущее военной науки связано с разработкой многоцелевых комплексов, систем с элементами искусственного интеллекта. "Современная доктрина заключается в том, чтобы уметь делать все, везде, в любое время. Это глобальная задача - все эти комплексы, в которые как составная часть входят торпеды, ракеты, подводные лодки, - все это должно быть закручено в одну систему", - рассказывал академик. Он убежден, что в новых системах вооружения торпеды будут обладать маленькими размерами и весом в 40-50 кг. Уже сейчас, по словам Алиева, образцы малых торпед есть у нескольких государств, в том числе у России. 

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Дагдизель
Корпорация ТРВ
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