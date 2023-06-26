С хорошей миной: что помогает останавливать украинские силы

И какие дистанционные системы есть сегодня у армии России

В условиях украинского контрнаступления крайне важно вести оборону подготовленных рубежей и наносить удары по ближайшим тылам и командным пунктам противника. Но современные технические средства позволяют также быстро и на расстоянии устанавливать на пути прорывов минные поля. Такую важную работу выполняют системы дистанционного минирования российской армии. Вместе с военным экспертом, основателем портала Military Russia Дмитрием Корневым «Известия» разбирались, какие разработки стоят на вооружении РФ и насколько они полезны на полях сражений.

«Земледелие»

Самой известной инженерной системой дистанционного минирования (ИСДМ) Вооруженных сил России сегодня стал комплекс «Земледелие», который был принят на вооружение в 2021 году. Он разработан НПО «Сплав» холдинга «Технодинамика».

Система дистанционного минирования «Земледелие» Источник изображения: Фото: РИА Новости/Вадим Савицкий

Основная боевая машина — пусковая установка реактивных снарядов с минами — выполнена на четырехосном шасси «КамАЗ». Два пакета по 25 направляющих очень похожи на пусковые установки системы залпового огня «Град» и имеют такой же калибр 122 мм. Но в отличие от «Града» снаряды «Земледелия» несут противопехотные и противотанковые мины. Поле с необходимым набором мин может быть установлено оперативно на расстоянии до 15 км от пусковой установки.

Постановка мин управляема — поле может иметь нужную конфигурацию и, главное, мины оснащаются таймерами дезактивации. Они через заданный интервал времени активируют самоликвидаторы и делают их безопасными, что полностью соответствует Женевской конвенции.

Комплекс оснащен системой спутниковой навигации, компьютером и метеостанцией. Это позволяет автоматически определять и местоположение пусковой установки, и делать поправки и на ветер, и на погодные условия. Постановка минного поля фиксируется в электронном виде и может быть отправлена в штаб для передачи всем своим воинским частям. Современное шасси обеспечивает комплексу проходимость по любым дорогам и даже бездорожью, а транспортно-заряжающая машина обеспечивает быстрое перезаряжание пусковых установок при активной работе.

Фото: РИА Новости/Вадим Савицкий Источник изображения: iz.ru

Комплексы «Земледелие», поступившие в 2022 году в южную группировку Вооруженных сил России, в специальной военной операции успешно сыграли свою роль в предотвращении прорыва ВСУ на Времевском выступе в июне 2023 года. Возможность оперативно и по данным воздушной разведки выставлять минное заграждение на пути выдвигающихся моторизованных сил ВСУ позволила обездвижить, а позже и уничтожить противника. Вполне вероятно, что те самые первые боевые машины «Брэдли» и первые «Леопарды-2» как раз оказались в минной ловушке, которая была организована комплексами «Земледелие».

«Смерч»

Самой заслуженной системой дистанционного минирования, которая есть сегодня на вооружении российской армии, остается известная реактивная система залпового огня «Смерч» с ракетами калибра 300 мм и с дальностью действия до 70 км. Сегодня она считается одной из наиболее эффективных ударных систем большой дальности.

В арсенале системы есть реактивный снаряд 9М55К4, который несет сразу 25 противотанковых мин ПТМ-3 с электронным неконтактным взрывателем. На нисходящем участке траектории головная часть ракеты раскрывается и разбрасывает по местности суббоеприпасы — противотанковые мины. После падения на землю они автоматически взводятся и образуют непроходимое для бронетехники минное поле. Площадь, которую «Смерч» может накрыть одним залпом, велика — это около 40 га, то есть прямоугольник 500 х 800 м. При этом расстояние между минами обычно не более 13–15 м.

Реактивная система залпового огня «Смерч» Источник изображения: Фото: РИА Новости/В. Борисенко

С самого начала СВО Вооруженные силы России использовали РСЗО «Смерч» и ее более совершенные модификации «Торнадо-С». «Смерчи» сыграли свою роль в 2022 году в нескольких операциях по прорыву и уничтожению оборонительных порядков ВСУ. В условиях весны и начала лета 2023 года системы дистанционного минирования с помощью комплекса «Смерч» позволяют лишить подвижности мобильные группы ВСУ, буквально обложив их непроходимыми для бронетехники минными полями.

«Клещ»

Для работы на переднем крае нужны системы более мобильные и с меньшей дальностью действия, чем «Земледелие» и «Смерч». В СССР для таких задач применялись универсальные минные заградители УМЗ на шасси ЗИЛ-131В. Такой заградитель позволяет раскидать несколько десятков мин на расстояние в десятки метров от машины. Перемещаясь по району минирования, можно достаточно оперативно в течение десятков минут выполнить минирование очень большой площади.

Современная реинкарнация такой универсальной системы — это семейство боевых машин «Клещ». На гусеничном бронированном шасси танка Т-72 выполнен универсальный заградитель УМЗ-Г. Агрегат массой 43,5 т несет 270 кассет с минами, которые может устанавливать в полуавтоматическом режиме на расстоянии от единиц до десятков метров от своего маршрута. Установщик мин имеет оборонительное вооружение — пулемет «Корд». Установки разбрасывания мин развернуты для стрельбы в заднюю полусферу и управляются дистанционно.

Боевая машина «Клещ» Источник изображения: Фото: А.В. Карпенко/ВТС «Бастион»

Второй и более легкий универсальный установщик — минный заградитель УМЗ-К на шасси автомобиля «Астейс-70202-0000310». Это защищенный бронеавтомобиль с шестью пусковыми установками (в каждой по 30 направляющих), которые также расстреливают минные кассеты на дальность до нескольких десятков метров. Масса УЗМ-К составляет 18,7 т. Время постановки всего боекомплекта при сплошной установке минного заграждения всего 15 минут. У машины УЗМ-К есть и облегченная версия на основе бронеавтомобиля «Тайфун-ВДВ» с 60 направляющими пусковых установок.

Системы такого типа могут закладывать интеллектуальные противопехотные мины типа ПОМ-3, которые отличают человека от животных и оснащаются прыгающей осколочной боевой частью с полуготовыми осколками, поражающими цели в радиусе 8–12 м. Мины такого типа используют многие системы — включая «Клещ» и «Земледелие». Также система работает с современными противотанковыми минами ПТМ-4, оснащенными неконтактным магнитным датчиком цели, что позволяет поражать бронетехнику не только в ходовую часть, но и в днище. Это очень эффективное оборонительное вооружение. Судя по сообщениям, первое боевое крещение систем УЗМ-К успешно прошло на запорожском участке в последние недели. Техника успешно выполнила свои задачи и не подвела.

Дмитрий Корнев