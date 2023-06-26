Предельный возраст службы по контракту в военное время повысили до 70 лет

По закону о воинской обязанности, предельный возраст службы для мужчин составляет от 50 до 65 лет в зависимости от звания

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон, который повышает предельный возраст службы по контракту в период мобилизации, военного положения или в военное время. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Речь идет о мужчинах, которые заключат контракт с Вооруженными силами РФ после вступления этого закона в силу. Для тех, кому присвоено звание высшего офицера до генерал-полковника, адмирала включительно, предельный возраст службы в период мобилизации, военного положения или в военное время составит 70 лет. Для граждан с другим воинским званием - 65 лет.

По закону о воинской обязанности, предельный возраст службы для мужчин составляет от 50 до 65 лет в зависимости от звания. После его достижения можно остаться в Вооруженных силах РФ еще на несколько лет, заключив новый контракт.

При этом военным уровня маршала РФ, генерала армии, адмирала флота, контракт может продляться на срок, установленный решением президента РФ.