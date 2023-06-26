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ТАСС

Politico: НАТО провела первые встречи для обмена разведданными по ситуации в России

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Штаб-квартира НАТО в Брюсселе
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе.
Источник изображения: AP Photo/ Virginia Mayo

Североатлантический альянс "планирует ответные действия", заявили источники издания

БРЮССЕЛЬ, 24 июня. /ТАСС/. Североатлантический альянс провел субботу "первые встречи по ситуации в России для обмена разведданными и планирования ответных действий". Об этом сообщило в субботу европейское издание газеты Politico со ссылкой на источники в альянсе.

Газета отметила, что, по мнению источников, ситуация может привести к изменению положения на фронте на Украине.

Издание отмечает, что на условиях анонимности опросило семерых представителей стран НАТО.

"Мы ждем эскалации ситуации там (в России - прим. ТАСС), но мы должны быть сфокусированы на помощи Украине, чтобы обеспечить ее победу", - цитирует газета одного из дипломатов. Он также отметил, что "пока не видит действий России, которые могли бы угрожать ее соседям".

"Чиновники осторожны в предварительных высказываниях, но верят, что недавние события могут привести к перелому ситуации [в конфликте на Украине]", - отмечает Politico.

"Ни один представитель НАТО, с кем удалось поговорить в течение дня, не представил углубленного анализа ситуации в то время, когда в субботу прошли первые встречи для обмена разведдаными и планирования ответных действий", - отметила газета.

Еще один источник издания в альянсе заявил, что пока "слишком рано говорить о возможных последствиях ситуации в России".

Официальный представитель альянса ограничился фразой: "Мы мониторим ситуацию".

Politico также цитирует анонимного источника в западных разведывательных службах, который утверждает, что мятеж стал для них неожиданностью, поскольку "никто не думал, что [Пригожин] может вступить в противостояние с российской армией на российской территории, что является изменой". "Он явно идет ва-банк, но он не выглядит достаточно сильным для этого", - отмечает Politico.

Ситуация в России

Вечером 23 июня в Telegram-канале основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина было размещено несколько аудиозаписей. В частности, он утверждал, что по его подразделениям якобы нанесли удары, и обвинил в этом военное руководство страны. В связи с этими заявлениями ФСБ РФ возбудила уголовное дело по факту призыва к вооруженному мятежу. В Минобороны назвали ложной информацию о якобы нанесении удара по "тыловым лагерям ЧВК "Вагнер". Центр общественных связей ФСБ РФ призвал бойцов частной военной компании не выполнять приказы Пригожина и принять меры к его задержанию.

Президент РФ Владимир Путин в своем обращении к гражданам назвал действия структур ЧВК "Вагнер" вооруженным мятежом и предательством, заверив, что меры в отношении мятежников будут жесткими. 

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Страны
Россия
Украина
Персоны
Путин Владимир
Проекты
NATO
ЧВК
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