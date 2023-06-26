Два российских фрегата провели в Чёрном море групповые артиллерийские стрельбы

Москва. 24 июня. ИНТЕРФАКС - Экипажи фрегатов "Адмирал Макаров" и "Адмирал Эссен" в рамках тактических учений выполнили артиллерийские стрельбы, сообщил Черноморский флот в субботу.

"На первом этапе экипажи фрегатов выполнили групповые артиллерийские стрельбы по морским и воздушным целям, а также по видимым и невидимым береговым целям", - сказано в сообщении.

На втором этапе учений были отработаны совместный поиск и уничтожение подводных лодок условного противника, противодействие подводным диверсионным силам и средствам с выполнением гранатометания, информирует пресс-служба флота.