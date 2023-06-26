Войти
Интерфакс-АВН

Медведев полагает, что в подготовке мятежа участвовали военные из элитных частей ВС РФ

684
0
0
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
Источник изображения: Екатерина Штукина/ POOL/ ТАСС

Ядерный арсенал не должен оказаться "под управлением бандитов"

Москва. 24 июня. ИНТЕРФАКС - Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев отверг объяснения лиц, организовавших военный мятеж, по каким причинам они это сделали, и выразил убеждение, что речь идет о хорошо продуманной операции по захвату власти в стране.

"Спекуляции на тему былых обид, невыполнения неких обязательств со стороны Министерства обороны РФ, "ударов" по тыловым расположениям, коррупции чиновников не выдерживают никакой критики. Это брехня. Очевидно, что это хорошо продуманная и спланированная операция, цель которой - захват власти в стране", - заявил Медведев, отвечая на вопрос о том, как он оценивает ситуацию в стране.

По его словам, "развитие нынешних событий показывает, что действия лиц, организовавших военный мятеж, полностью укладываются в схему хорошо продуманного и срежиссированного государственного переворота".

Он также не исключил, что в мятеже участвовали лица, ранее проходившие службу в элитных частях Вооруженных сил РФ, а также иностранные специалисты.

"С учётом высокой подготовленности замысла, профессиональной слаженности действий, качественного управления передвижением войск можно говорить о наличии продуманного военного замысла и участия в мятеже лиц, ранее проходивших службу в элитных частях Вооружённых сил РФ, а вполне вероятно, и иностранных специалистов", - сказал зампред Совбеза.

Медведев заверил: "Мы понимаем, к каким последствиям может привести государственный переворот в крупнейшей ядерной державе. В истории человечества ещё не было такого, чтобы крупнейший арсенал ядерного оружия находился под управлением бандитов".

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Медведев Дмитрий
Проекты
Ядерный щит
Похожие новости
11.01.2016
Армия и оборонная промышленность-2015: не только Сирия
23.01.2015
Щит для Тегерана
21.04.2014
Как отбить атаку из космоса
19.10.2012
Атака на бюджет
25.11.2011
Потенциала ракет по преодолению ПРО в РФ хватит на 30 лет - эксперты
24.11.2011
Медведев сообщил об ответных мерах России на создание системы ПРО США и НАТО в Европе
22.09.2010
Минобороны РФ оценило минимальные траты на перевооружение
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 26.06 14:52
  • 8
Песков сообщил, что глава группы "Вагнер" "уйдет" в Белоруссию
  • 26.06 14:51
  • 51967
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 26.06 14:40
  • 0
Противостояние идеалов: Беларусь настаивает на мире, Запад мечтает о войне
  • 26.06 13:49
  • 2558
Как насчёт юмористического раздела?
  • 26.06 10:28
  • 2
Кулеба считает, что Украина получит танки Abrams к своему следующему контрнаступлению
  • 26.06 03:20
  • 1
Вот почему разрыв между России и Западом — это надолго
  • 26.06 00:37
  • 1
Корвет "Стерегущий" в ходе модернизации получит комплексы "Калибр" и "Редут"
  • 25.06 18:41
  • 5
На Украине заявили, что стране нужно до 2027 года $110 млрд
  • 25.06 17:33
  • 4
Сухопутный коридор в Крым требует дополнительной защиты
  • 25.06 14:42
  • 4
Проблемы отечественной гидроакустики
  • 25.06 12:15
  • 16
Отказ от нефти и газа затронет каждого жителя России
  • 25.06 04:14
  • 5
Гендиректор ОАК Слюсарь: испытания SSJ New с российскими двигателями начнутся осенью - Интервью ТАСС
  • 23.06 18:22
  • 4
В Екатеринбурге создадут новый самолет для замены чешских L-410
  • 23.06 12:38
  • 0
Украинские беженцы в Беларуси: особенности отношения и поддержки общества
  • 23.06 11:41
  • 1
Госдеп назвал наращивание поставок вооружений Киеву стратегией США