Медведев полагает, что в подготовке мятежа участвовали военные из элитных частей ВС РФ

Ядерный арсенал не должен оказаться "под управлением бандитов"

Москва. 24 июня. ИНТЕРФАКС - Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев отверг объяснения лиц, организовавших военный мятеж, по каким причинам они это сделали, и выразил убеждение, что речь идет о хорошо продуманной операции по захвату власти в стране.

"Спекуляции на тему былых обид, невыполнения неких обязательств со стороны Министерства обороны РФ, "ударов" по тыловым расположениям, коррупции чиновников не выдерживают никакой критики. Это брехня. Очевидно, что это хорошо продуманная и спланированная операция, цель которой - захват власти в стране", - заявил Медведев, отвечая на вопрос о том, как он оценивает ситуацию в стране.

По его словам, "развитие нынешних событий показывает, что действия лиц, организовавших военный мятеж, полностью укладываются в схему хорошо продуманного и срежиссированного государственного переворота".

Он также не исключил, что в мятеже участвовали лица, ранее проходившие службу в элитных частях Вооруженных сил РФ, а также иностранные специалисты.

"С учётом высокой подготовленности замысла, профессиональной слаженности действий, качественного управления передвижением войск можно говорить о наличии продуманного военного замысла и участия в мятеже лиц, ранее проходивших службу в элитных частях Вооружённых сил РФ, а вполне вероятно, и иностранных специалистов", - сказал зампред Совбеза.

Медведев заверил: "Мы понимаем, к каким последствиям может привести государственный переворот в крупнейшей ядерной державе. В истории человечества ещё не было такого, чтобы крупнейший арсенал ядерного оружия находился под управлением бандитов".