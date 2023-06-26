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ТАСС

Минобороны Литвы разработало план военной помощи Украине на три года

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Флаги Литвы и Евросоюза
Флаги Литвы и Евросоюза.
Источник изображения: ТАСС/Сергей Савостьянов

Общая стоимость военной, гуманитарной и финансовой помощи, оказанной Вильнюсом Киеву, достигла €1 млрд

ВИЛЬНЮС, 24 июня. /ТАСС/. Вильнюс подготовил план поддержки Киева в военной сфере, рассчитанный на три года. Об этом в субботу сообщил журналистам министр обороны балтийской республики Арвидас Анушаускас.

"План охватывает 2024, 2025 и 2026 годы. Экономические, финансовые, гуманитарные и другие подобные аспекты в план не входят. Он оговаривает военную составляющую", - сказал глава оборонного ведомства.

Финансирование расходов по этому документу предусмотрено подготовившим его министерством. "Пока планируется, что средства для реализации плана будут браться из бюджета Минобороны, однако в дальшейшем возможно, что они могут быть компенсированы из Европейского фонда мира", - заявил Анушаускас.

Общая стоимость военной, гуманитарной и финансовой помощи, оказанной Вильнюсом Киеву, достигла €1 млрд, что составляет 1,42% валового внутреннего продукта Литвы. В расходных статьях преобладают военные поставки. По данным Минобороны, сумма военной помощи с начала украинского кризиса превышает €450 млн. 

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Литва
Украина
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