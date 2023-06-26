Российские предприятия ОПК работают в обычном режиме

Они готовят продукцию для фронта, заявили в "Ростехе"

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Оборонные предприятия России работают в обычном режиме и готовят продукцию для фронта, заявили ТАСС в субботу в госкорпорации "Ростех" на фоне ситуации вокруг ЧВК "Вагнер".

"Все оборонные предприятия работают в обычном режиме и выполняют свою важнейшую задачу - готовят продукцию для фронта", - сказали в госкорпорации.

Ранее гендиректор госкорпорации Сергей Чемезов заявлял, что на предприятиях Ростеха выпускается половина объема гособоронзаказа и около 80% применяющегося в ходе спецоперации вооружения и техники: боевая авиация, вертолеты, вся артиллерия, бронетехника, боеприпасы, беспилотники, тяжелые огнеметные системы, стрелковое оружие. По словам Чемезова, для наращивания темпов и объемов производства необходимой армии продукции коллективы многих предприятий "Ростеха" перешли на трех- и четырехсменный режим работы.

Ранее в Telegram-канале Евгения Пригожина было размещено несколько аудиозаписей. В частности, он утверждал, что по его подразделениям якобы нанесли удары, и обвинил в этом военное руководство страны. В связи с этими заявлениями ФСБ РФ возбуждено уголовное дело по факту призыва к вооруженному мятежу. В Минобороны назвали ложной информацию о якобы нанесении удара по "тыловым лагерям ЧВК "Вагнер". Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ призвал бойцов частной военной компании не выполнять приказы Пригожина и принять меры к его задержанию.