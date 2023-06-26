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Известия.ru

«Роскосмос» сообщил о работе ракетно-космической отрасли в штатном режиме

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Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

Госкорпорация «Роскосмос» 24 июня указала на работу на предприятиях российской ракетно-космической отрасли в штатном режиме.

«В частности, сегодня на космодроме Восточный состоялся вывоз ракеты-носителя «Союз 2.1б» с космическим аппаратом «Метеор М» с 42 попутными аппаратами», — сообщила пресс-служба журналистам.

Пуск запланирован на 27 июня.

Московские аэропорты Шереметьево, Домодедово и Внуково в этот день также работают в штатном режиме и согласно расписанию. В Шереметьево «Известиям» рассказали, что аэропорт «в режиме требуемых регламентов обеспечивает безопасность и обслуживание внутренних и зарубежных рейсов, пассажиров и авиакомпаний».

24 июня мэр Москвы Сергей Собянин заявил об отмене в столице всех массовых мероприятий на фоне введения режима контртеррористической операции (КТО). Он подчеркнул, что городские службы работают в полном объеме, передвижения не затруднены.

Решение о введении в Москве режима КТО было принято с целью пресечения возможных террористических актов на фоне попытки военного мятежа со стороны основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Он распространил видеозапись, в которой говорится о том, что якобы Минобороны России нанесло удар по тыловым лагерям ЧВК. Российское военное ведомство эту информацию опровергло.

В отношении Пригожина возбудили уголовное дело по ст. 279 УК РФ («Вооруженный мятеж»).

24 июня Минобороны России обратилось к бойцам штурмовых отрядов ЧВК «Вагнер», отметив, что их обманом втянули в участие в вооруженном мятеже.

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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Роскосмос
Персоны
Собянин Сергей
Проекты
Союз-2 РН
ЧВК
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