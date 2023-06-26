Названы достоинства новейшей системы контроля воздушного пространства

Ростех: система контроля воздушного пространства поможет управлять беспилотным транспортом

Новейшая система контроля за воздушным пространством (СКВП) может выступать элементом системы управления беспилотных летательных транспортных аппаратов при чрезвычайных ситуациях. Об этом 24 июня сообщили агентству ТАСС в холдинге «Высокоточные комплексы» госкорпорации «Ростех» на Международном военно-морском салоне (МВМС-2023).

«СКВП может использоваться и как элемент системы управления беспилотных транспортных средств для решения проблем, связанных с транспортно-логистической деятельностью в чрезвычайных ситуациях, интеграцией беспилотных воздушных судов в единое воздушное пространство Российской Федерации и др.» — сообщил представитель холдинга.

Отмечается, что СКВП разработало Центральное конструкторское бюро аппаратостроения. Впервые ее представили на форуме «Армия-2022».

Система может объединять до 24 радиолокационных станций (РЛС) с неподвижной фазированной антенной решеткой, которые устанавливаются как на треногах и подвижных средствах, так и на крышах высотных зданий. Данная СКВП позволяет отслеживать одновременно до 20 летательных аппаратов, в том числе малоразмерные беспилотники, определяя их тип, высоту полета и удаленность.

Согласно данным разработчиков, система способна засечь самолеты малой авиации не менее чем за 30 км, средние беспилотники — за 18 км, а малоразмерные дроны — за 7 км. СКВП собирает информацию о целях, движущихся с радиальной скоростью до 270 м/с.

Масса одного изделия — 100 кг. Одна РЛС имеет радиус действия от 400 м до 80 км. Информация о летательных аппаратах отображается на специальном мониторе оператора системы, а типы объектов помечаются специальными иконками.

Ранее, 22 июня, после ряда успешных испытаний в России стартовала опытная эксплуатация новейшей системы контроля за воздушным пространством (СКВП). Проверка системы проходит при участии заинтересованных организаций и ведомств. Кроме того, ведутся мероприятия по организации серийного производства СКВП.