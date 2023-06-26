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Известия.ru

Британский военный назвал возможные причины взрыва на батискафе «Титане»

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Источник изображения: Фото: AP Photo/Bill Sikes

Британский подводник Рэмси: батискаф «Титан» мог взорваться из-за ошибок в конструкции

Экс-капитан подлодки Королевского ВМФ Великобритании Райан Рэмси в пятницу, 23 июня, в интервью телеканалу Sky News назвал возможные причины происшествия с затонувшим батискафом «Титан».

По словам британского военного, одна из возможных причин катастрофы заключается в том, что к разрушению корпуса батискафа привела поломка люка с болтами, который герметизировал судно.

«Сам корпус батискафа был сконструирован с ошибками, и в результате не выдержал водяного давления», — предположил Рэмси.

Бывший капитан добавил, что создатели субмарины проигнорировали технические нормы при создании таких аппаратов, что обернулось трагедией.

В тот же день телеканал Sky News сообщил, что семьи погибших могут подать иски против компании OceanGate Expeditions даже несмотря на документы с отказом от претензий, предположительно подписанными пассажирами батискафа «Титан».

19 июня компания OceanGate Expeditions, которая доставляла туристов к обломкам «Титаника», заявила об исчезновении батискафа «Титан» с экипажем. За день до этого примерно через 1 ч 45 мин. после погружения аппарат перестал выходить на связь с исследовательским судном «Полярный принц».

Между тем 21 июня появилась информация о том, что корпус пропавшего батискафа имел технические проблемы — в частности, демонстрировал признаки циклической усталости.

22 июня были найдены обломки батискафа. Установлено, что на судне произошел направленный внутрь взрыв. В OceanGate Expeditions заявили, что считают пассажиров батискафа погибшими. Телеканал CNN сообщил со ссылкой на экспертов, что пассажиры батискафа погибли безболезненно.

На борту подводного судна находились пять человек. В их числе — британский миллиардер и исследователь Хэмиш Хардинг, пакистанский бизнесмен Шахзада Давуд с сыном, а также французский пилот подводного плавания Поль-Анри Нарголе. Капитан I ранга запаса и военный эксперт Василий Дандыкин 23 июня в разговоре с «Известиями» заявил, что пожар или замыкание могли стать причиной взрыва в батискафе «Титан».

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Страны
Великобритания
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