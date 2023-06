Китайская корпорация Poly Technologies поставляла порох Барнаульскому патронному заводу

Как сообщила американская газета "The New York Times" в материале Ana Swanson, John Ismay "Chinese Firm Sent Large Shipments of Gunpowder to Russian Munitions Factory" ("Китайская фирма отправила крупную партию пороха на российский военный завод"), китайская государственная корпорация Poly Technologies в 2022 году поставила крупные партии бездымного пороха для производства патронов на АО "Барнаульский патронный завод".

Ранее неизвестные поставки государственной китайской компанией на российский военный заводв прошлом году поднимают новые вопросы о роли Пекина в войне России против Украины.

Дважды в прошлом году железнодорожные вагоны с десятками тысяч килограммов бездымного пороха - количества, достаточного для производства не менее 80 миллионов патронов - с грохотом пересекали китайско-российскую границу в отдаленном городе Забайкальск.

Порох был отправлен государственной китайской компанией Poly Technologies, в отношении которой Соединенные Штаты ранее ввели санкции за глобальные продажи ракетных технологий и оказание поддержки Ирану. Пунктом назначения пороха был Барнаульский патронный завод - предприятие по производству боеприпасов в центральной части России, исторически поставлявшее боеприпасы российскому правительству.

Эти ранее не зарегистрированные поставки, которые были обнаружены американским агрегатором торговых данных Import Genius, поднимают новые вопросы о роли Китая в поддержке России, которая сражается на украинской территории. Официальные лица США выразили обеспокоенность тем, что Китай может направить в Россию продукцию, которая поможет ей в военных действиях - то, что известно как "летальная помощь", - хотя они прямо не заявляли, что Китай осуществлял такие поставки.

Выступая 19 июня 2023 года в Пекине, государственный секретарь США Энтони Дж. Блинкен заявил, что Китай заверил Соединенные Штаты в том, что он не предоставляет летальную помощь России для использования на Украине, и что правительство США "не видело ничего прямо сейчас", противоречащему этому".

"Но что нас беспокоит, так это частные компании в Китае, которые могут оказывать такую помощь", - сказал г-н Блинкен.

Некоторые эксперты заявили, что поставки Poly Technologies на Барнаульский патронный завод после начала боевых действий на Украине на общую сумму около 2 миллионов долларов, согласно таможенным данным, представляли собой летальную помощь. Согласно таможенным документам, поставки Poly Technologies должны были быть использованы для производства боеприпасов для российских автоматов Калашникова и снайперских винтовок.

Уильям Джордж, директор по исследованиям в Import Genius, сказал, что Poly Technologies "может строго придерживаться своей линии в отношении того, что именно представляет собой летальную помощь России", но последствия поставок были очевидны.

"При отправке большого количества пороха, предназначенного для производства боевых патронов, в воюющую страну, неразумно рассчитывать, что готовый продукт не будет использован для летального действия на поле боя", - сказал г-н Джордж.

"Это летальная помощь", - сказал Александр Габуев, директор Евразийского центра Карнеги в России. - "Вопрос в том, насколько она эффективна и масштабна?"

Г-н Габуев сказал, что Китай в целом воздерживался от любых действий, которые "явным и решительным образом" пересекали бы красные линии, которые правительство США подробно обозначило в начале войны в отношении того, что будет представлять собой нарушение западных санкций против России. Однако, поскольку у Poly Technologies есть история поставок на завод в Барнауле еще до войны, Китай может рассматривать эти поставки как часть регулярных торговых потоков.

"В целом Китай пытается придерживаться этих красных линий", - сказал он. - "Признав это, мы видим, что все же есть некоторые контракты и транзакции".

Poly Technologies является дочерней компанией China Poly Group Corporation, принадлежащей правительству Китая. В предыдущих публикациях The Wall Street Journal и CNN были задокументированы поставки навигационного оборудования и запчастей для вертолетов от Poly Technologies российским компаниям, поддерживаемым государством.

Барнаульский патронный завод, получатель поставок пороха, находится в частной собственности. Но отчеты о российских закупках, предоставленные The New York Times некоммерческой организацией C4ADS, базирующейся в Вашингтоне, округ Колумбия, показывают, что за последнее десятилетие у этого предприятия было множество контрактов со структурами российского правительства и Вооруженными силами, в том числе с Министерством обороны России.

В декабре Барнаульский патронный завод был внесен в список предприятий, подпадающих под санкции Евросоюза. Согласно информации из открытых источников, завод мог также служить тренировочным лагерем, связанным с группой "Вагнера", частной российской военной организацией, имеющей связи с президентом России Владимиром Путиным.

Прямая связь между этими конкретными партиями бездымного пороха и украинским полем боя неизвестна, а в таможенных документах Poly Technologies характеризовала этот порох как предназначенный "для сборки охотничьих патронов иностранного образца".

Но Брайан Карлсон, эксперт по Китаю и России и глава группы по глобальной безопасности аналитического центра Центра исследований в области безопасности, сказал, что, хотя такие патроны и можно было использовать для охоты, но такое их применение является редкостью. "Это военные патроны, - сказал он.

Poly Technologies и Барнаульский патронный завод не ответили на запросы о комментариях.

Война на Украине, которая идет уже 17 месяцев, в последние недели обострилась. Способность вооруженных сил обеих сторон получать боеприпасы и технику стала решающим фактором, который мог повлиять на исход войны.

Западные страны ограничили свою торговлю с Россией после начала войны, чтобы попытаться лишить страну военных товаров, а также поставок, которые питают ее экономику и помогают правительству получать доход.

Но такие страны, как Китай, Индия, Объединенные Арабские Эмираты, Киргизия и Турция, вмешались, чтобы поставлять в Россию самые разные товары, от обычных товаров, таких как смартфоны и автомобили, до запчастей для самолетов и боеприпасов.

Как государственные, так и частные китайские компании продавали России товары, которые вполне могли быть использованы как гражданскими, так и военными, включая беспилотники, полупроводники, охотничьи ружья, навигационное оборудование и детали самолетов.

Китай официально не участвует в этой войне. Его официальные лица утверждают, что Пекин является нейтральной стороной и миротворцем. Однако на практике Китай стал для России важным дипломатическим, экономическим партнером и партнером в сфере безопасности после того, как в начале прошлого года сторонами было провозглашено "всобъемлющее" партнерство.

В апрельской речи в Вашингтоне министр финансов США Джанет Л. Йеллен назвала это партнерство "тревожным признаком" того, что Китай несерьезно относится к прекращению войны. И она предупредила, что последствия для Китая в случае предоставления России материальной поддержки или помощи в обходе санкций "будут серьезными".

В последние месяцы официальные лица США также в частном порядке связывались напрямую с китайскими финансовыми учреждениями, чтобы обсудить риски, связанные с уклонением или обходом ими санкций и экспортного контроля.

У китайских компаний "есть выбор", заявил в начале этого месяца заместитель министра финансов США Уолли Адейемо в интервью Fox Business TV. "Они могут оказать России материальную поддержку для вооруженных сил и продолжать вести бизнес с экономикой, которая составляет, возможно, 1,5 триллиона долларов и становится меньше, или вы можете продолжать вести дела с остальным миром".

Poly Technologies - один из крупнейших китайских экспортеров оружия. Он производит продукцию для полиции и вооруженных сил, в том числе оружие, средства индивидуальной защиты, взрывчатые вещества и ракетные системы. В прошлые десятилетия она вызывала осуждение за поставки стрелкового оружия в Зимбабве. Согласно записям, доступным через Sayari Graph, за последние несколько лет Poly Technologies отправляла партии оружия в Пакистан, Шри-Ланку и Нигерию.

Материнская компания Poly Technologies имеет десятки дочерних компаний, работающих в таких отраслях, как недвижимость и кинопроизводство, включая управление одним из крупнейших в мире аукционных домов.

Продукция Барнаульского патронного завода в последние годы была широко распространена на американском рынке, включая боеприпасы для армейских винтовок, охотничьих ружей и американских пистолетов. Эти товары поступали в Америку через нескольких импортеров, в том числе MKS Supply LLC, оптового дистрибьютора боеприпасов в Дейтоне, штат Огайо.

По словам представителя MKS Supply, его компания прекратила сотрудничество с Барнаульским патронным заводом в начале прошлого года после запрета правительства США на импорт российских боеприпасов.