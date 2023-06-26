Оборону десантных кораблей проекта 23900 усилят артустановкой АК-630М-2 "Дуэт"

Установка будет обеспечивать уничтожение противокорабельных ракет и других видов управляемого оружия, рассказал источник

КРОНШТАДТ, 24 июня. /ТАСС/. Противоракетная оборона универсальных десантных кораблей-вертолетоносцев проекта 23900 "Иван Рогов" и "Митрофан Москаленко", строящихся на керченском судостроительном заводе "Залив", будет усилена корабельной автоматической артиллерийской установкой АК-630М-2 "Дуэт". Об этом сообщил ТАСС источник в военно-морской сфере.

"Ракетно-пушечные комплексы противоракетной обороны вертолетоносцев, которую ранее предполагалось обеспечивать в основном с помощью ЗРПК "Панцирь-М", теперь также планируется усилить скоростной артиллерийской установкой АК-630М-2 "Дуэт". Она будет обеспечивать уничтожение противокорабельных ракет и других видов управляемого оружия", - сказал собеседник агентства в кулуарах Международного военно-морского салона (МВМС-2023).

Он добавил, что "Дуэт" также сможет выполнять задачи по уничтожению самолетов, вертолетов и беспилотников противника, а также поражению малоразмерных морских надводных целей.

Собеседник агентства отметил, что решение усилить противоракетную оборону вертолетоносцев установкой АК-630М-2 "Дуэт" продиктовано опытом эксплуатации надводных кораблей во время специальной военной операции.

ТАСС не располагает официальной информацией на этот счет.

АК-630М-2 входит в состав вооружения больших десантных кораблей проекта 11711 "Иван Грен", "Петр Моргунов", а также малых ракетных кораблей проекта 21631 "Буян-М". Первые два отечественных корабля такого класса - "Иван Рогов" и "Митрофан Москаленко" - заложили на судостроительном заводе "Залив" 20 июля 2020 года. Российские вертолетоносцы строятся по проекту 23900, разработанному Зеленодольским ПКБ.

МВМС-2023 проходит в Кронштадте с 21 по 25 июня. Организатором мероприятия выступает Министерство промышленности и торговли РФ. Впервые площадкой проведения стал Музей военно-морской славы и Конгрессно-выставочный центр на территории туристско-рекреационного кластера "Остров фортов". Экспозиция предприятий кораблестроительной и судостроительной отраслей собрала более 250 ведущих российских и иностранных участников. ТАСС является стратегическим медиапартнером МВМС-2023.