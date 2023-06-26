Дрон "Добрыня" станет обучающей платформой для военнослужащих РФ в зоне спецоперации

После модернизации "Добрыня" стал универсальным аппаратом для подготовки специалистов по трем направлениям - пилотирование FPV-дронов, разведка и системы сброса, рассказали в объединении "Ворон"

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Концерн ВКО "Алмаз-Антей" модернизировал FPV-дрон "Добрыня", аппарат будет использоваться в качестве универсальной обучающей платформы для подготовки российских военнослужащих и добровольцев в зоне спецоперации. Об этом сообщили ТАСС представители Telegram-канала "Ворон", направленного на помощь фронту.

"Концерн "Алмаз-Антей" совместно с организаторами добровольческого проекта "Ворон", занимающегося обучением пилотов FPV-дронов, провели модернизацию беспилотного летательного аппарата "Добрыня". Была создана универсальная обучающая платформа, которая идеально подходит под те характеристики, которые сегодня требуются российским военнослужащим для работы в зоне СВО", - заявили в объединении "Ворон".

Как уточнили в организации, после модернизации "Добрыня" стал универсальным аппаратом для подготовки специалистов по трем направлениям - пилотирование FPV-дронов, разведка и системы сброса. "Наша задача - научить людей делать сброс боеприпаса, осуществлять разведку и пикировать в цель. Используя возможности "Добрыни" как аппарата-универсала, мы сможем подготовить необходимое количество квалифицированных специалистов для того, чтобы закрыть потребности российских подразделений в зоне спецоперации. Не секрет, что на сегодняшний день имеется острая потребность в обученных пилотах FPV-дронов", - отметили в организации.

Комплекты дронов "Добрыня" вместе с обучающей программой будут передаваться в российские подразделения для самостоятельного обучения военнослужащих и добровольцев на местах. "Аппараты совместно с обучающей программой будут поставляться в российские подразделения в нужных количествах для самостоятельного обучения. При этом, если у военнослужащих будет возможность выходить на связь, инструкторы объединения "Ворон" смогут консультировать их в процессе обучения", - уточнили в объединении. Длительность образовательной программы составит семь дней.

Собеседник ТАСС также рассказал о работе, проделанной в ходе модернизации аппарата. "Мы заменили камеру на более сильную, теперь это и дрон-разведчик. Во-вторых, "Добрыня" оснащен системой сброса, аналогов которой еще нет ни на одном другом российском аппарате. Третье, этот дрон можно использовать как камикадзе", - сказал специалист.

Объединение "Ворон" создано в марте 2023 года. Проект занимается разработкой и производством FPV-дронов, а также проводит обучение пилотов и инструкторов. В рамках добровольческого проекта подготовлено свыше 550 сертифицированных специалистов, часть из них принимают участие в СВО.

Квадрокоптер "Добрыня" был разработан концерном ВКО "Алмаз-Антей" для гражданского рынка. Как заявляли представители концерна, возможности аппарата позволяют в сжатые сроки доработать его для военного назначения. Дрон был впервые показан в 2022 году и вызвал критику со стороны военных корреспондентов и экспертов по причине обилия иностранных комплектующих.