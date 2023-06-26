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ТАСС

Источник сообщил, что летчики группы "Стрижи" переучились на пилотирование МиГ-35

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Истребитель МиГ-29 пилотажной группы "Стрижи" выполняет демонстрационный полет в рамках Международного форума "Армия-2020" на аэродроме Кубинка в Подмосковье
Истребитель МиГ-29 пилотажной группы "Стрижи" выполняет демонстрационный полет в рамках Международного форума "Армия-2020" на аэродроме Кубинка в Подмосковье.
Источник изображения: © РИА Новости / Владимир Астапкович

Сроки, когда пилотажная группа "пересядет" с истребителей МиГ-29 на МиГ-35 пока неизвестны

КРОНШТАДТ, 24 июня. /ТАСС/. Авиационная группа высшего пилотажа "Стрижи" в будущем будет использовать истребители МиГ-35 для демонстрационных полетов, летчиков уже "переучили". Об этом сообщил ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе в кулуарах Международного военно-морского салона (МВМС-2023).

"Сроки, когда пилотажная группа "пересядет" с истребителей МиГ-29 на МиГ-35 пока неизвестны, но летчиков уже переучили управлению новыми воздушными машинами", - сказал собеседник агентства.

21 июня авиагруппа "Стрижи" на самолетах МиГ-29 выступила на открытии МВМС-2023, продемонстрировав такие фигуры, как "бочка", "петля Нестерова", перестроения из строя "копье" в "парус", роспуск "тюльпан" и другие.

В июле 2021 года представитель "Стрижей" сообщал ТАСС, что авиационная группа высшего пилотажа Воздушно-космических сил России начнет перевооружаться на истребители МиГ-35 не раньше 2022 года.

МиГ-35 - новейший многоцелевой истребитель поколения "4++", который является дальнейшим развитием самолетов МиГ-29К/КУБ и МиГ-29М/М2. Начало летных испытаний и международная презентация машины состоялись в январе 2017 года, в декабре того же года завершились ее заводские испытания. Истребитель создан для работы в зонах вооруженных конфликтов высокой интенсивности в условиях насыщенной и эшелонированной системы ПВО противника.

МВМС-2023 проходит в Кронштадте с 21 по 25 июня. Организатором мероприятия выступает Министерство промышленности и торговли РФ. Впервые площадкой проведения стал Музей военно-морской славы и Конгрессно-выставочный центр на территории туристско-рекреационного кластера "Остров фортов". Экспозиция предприятий кораблестроительной и судостроительной отраслей собрала более 250 ведущих российских и иностранных участников. ТАСС является стратегическим медиапартнером МВМС-2023. 

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