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РИА Новости

Определен облик российско-индийской ракеты нового поколения Brahmos-NG

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Банер Международного военно-морского салона
Банер Международного военно-морского салона.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Даничев

"Брамос": компания завершила эскизное проектирование ракет Brahmos-NG, определен облик

КРОНШТАДТ, 24 июн — РИА Новости. Компания "Брамос" (российско-индийское предприятие) завершила эскизное проектирование ракет нового поколения Brahmos-NG, сообщил РИА Новости директор по экспорту компании "Брамос" Правин Патхак на полях Международного военно-морского салона (МВМС-2023).

"Завершено эскизное проектирование ракеты NG, согласован облик ракеты, дальше переходим к созданию опытных образцов", — отметил Патхак.

Он пояснил, что облик новой ракеты — шесть метров вместо девяти, вес 1,5 тонны вместо трех, скорость и дальность остаются прежними — три Маха и 290 километров.

"Ракетами NG можно будет вооружать три типа самолетов ВВС Индии: три-пять — на Су-30МКИ, и по две — на МиГ-29 и Tejas", — сказал собеседник агентства.

При этом производство может наладиться уже в 2025 году, предположил он.

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  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Продукция
PJ-10 Brahmos
Су-30
Су-30МК
Выставки
МВМС
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