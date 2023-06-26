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ИноСМИ

Действия Германии приведут к новой эскалации украинского кризиса

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Канцлер Германии Олаф Шольц во время немецко-украинского бизнес-форума в Берлине, 24 октября 2022 года
Канцлер Германии Олаф Шольц во время немецко-украинского бизнес-форума в Берлине, 24 октября 2022 года.
Источник изображения: © AP Photo / Michael Kappeler

Германия вновь в центре военных событий, на этот раз — связанных с украинским кризисом, пишет An Nahar. На ее территории проводятся учения НАТО, которые якобы не направлены против России. Однако, по мнению автора статьи, альянс и сам Берлин осознанно провоцируют Москву.

Германия всегда была тем центром в Европе, где происходили важнейшие исторические события, начиная с опустошительных войн в первой половине XVII века, войны 1812 года, Первой мировой войны (1914-1918 гг.) и заканчивая Второй мировой войной (1939-1945 гг). Германия — важная страна, расположенная в центральной части европейского континента, которая обладает некоторыми преимуществами. Среди них: этническая сплоченность, экономическая мощь (четвертая по величине экономика в мире), население в размере 85 миллионов человек, культурные связи с соседними странами.

Конфликт на Украине длится уже 16 месяцев. Германия была одним из членов НАТО, поддержавшим Киев. Берлин принимал участие в крупномасштабных маневрах Североатлантического альянса, что явно указывает на то, что он играет не последнюю роль в украинском кризисе. Он, как и другие западные столицы, противостоит вызовам, с которыми Европа и мир могут столкнуться в будущем, учитывая эскалацию боевых действий. Украина наносит удары беспилотниками и ракетами по территории России, а бомбардировка Каховской ГЭС подняла градус напряженности, как и маневры, проводимые Россией в Калининградской области.

Германия освободилась от ограничений, наложенных Актом о капитуляции, который был подписан 7 мая 1945 года в Реймсе. Ей запрещалось развивать наступательные вооружения и иметь сильную армию. Союзники внимательно следили за исполнением этих предписаний, но теперь хотят, чтобы Берлин играл ключевую роль в противостоянии с Россией. Они убили двух зайцев одним выстрелом. С одной стороны, они используют мощь Германии в своих интересах, а с другой — имеют равные с ней инвестиционные возможности во многих областях. Рост экономики Германии превзошел страны Европы и даже Соединенные Штаты. Берлин был активном игроком на всех мировых рынках, а Китай считался ен первым торговым партнером, поскольку не был конфликтующей страной.

Учения НАТО Air Defender 2023 пройдут в Германии с 12 по 23 июня. В них принимают участие все страны — члены НАТО, помимо Финляндии (нового члена альянса) и Швеции, которая хочет вступить в нее, но пока не может из-за возражений Турции. Здесь стоит отметить, что Финляндия и Швеция являются соседями России. Цель учений — проверка способности вооружений стран Североатлантического альянса противостоять современным передовым военным технологиям, в том числе противодействовать беспилотникам и гиперзвуковым ракетам, которые активно используются Москвой.

В них примут участие более 250 современных боевых самолетов, в том числе модифицированные F-15 и F-16, а также более десяти тысяч военнослужащих и сотни единиц бронетехники.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заверил, что эти учения не направлены против России. Их цель — проверка обороноспособности стран НАТО и средств ПВО. Министр обороны ФРГ Борис Писториус, в свою очередь, признал серьезные бреши в системе противовоздушной обороны Европы и заявил о необходимости «заполнить пробелы», возникшие за последние 30 лет. Он также призвал к европейской мирной инициативе, которая спасет континент от больших военных затрат. «Сэкономленные» средства можно вложить в экономическое развитие, более выгодное для европейцев.

Несмотря на заверения Германии, что эти учения не направлены против России, факты свидетельствуют об обратном. Москва не была заблаговременно уведомлена о проведении маневров впервые со времен холодной войны. И хотя они проходят далеко от Калининградской области (немецко-польская граница), это не означает, что НАТО не разрабатывает планы по подрыву военного влияния Москвы в регионе. Калининград — штаб Балтийского флота, который является главной военно-морской мощью России.

Германия возлагает большие надежды на план Китая по урегулированию украинского кризиса, учитывая хорошие торгово-политические отношения между двумя странами. Берлин приветствует эту инициативу, надеясь, что она спасет континент от угроз, с которыми он сталкивается из-за этого конфликта. Европа больше всех расплачивается за ситуацию на Украине. Но будущее пока выглядит довольно мрачным, а последовательные маневры НАТО не являются признаком мира.

Автор: Насер Зидан (د.ناصر زيدان)

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