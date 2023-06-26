В Дании провели учения по переброске военных на Украину

Дания проводит учения по переброске военных на Украину, сообщает TV2. В данный момент отрабатываются различные сценарии в условиях, приближенным к украинским. Посол РФ в Копенгагене Владимир Барбин заявил, что подобные действия "приведут к еще большей эскалации конфликта".

Хотя прямого участия в боевых действиях на Украине солдаты НАТО пока что не принимали, в настоящее время они проходят обучение в условиях, приближенных к украинским.

В аэропорту Каруп сработала тревога. Солдаты из США, Швеции и Дании с боевой выкладкой бегут по траве к трем готовым к взлету вертолетам.

"Мы получили сообщение о серьезном происшествии, есть несколько раненых, которых предстоит эвакуировать с юга острова Фюн", — говорит пилот вертолета с инициалами Т. И. Д.

Как и 14 других солдат из подразделения ВВС по безопасности и эвакуации на борту датского вертолета Merlin, он попросил не называть его имя. Подразделение часто отправляют на международные задания, и солдаты не хотят "светиться", чтобы из опознали.

Тревога оказалась учебной. По сценарию учения проводятся на некой вымышленной территории в условиях, приближенных к украинским. Ведь хотя солдаты НАТО сейчас и далеко от Украины, все может быстро измениться.

Например, если боевые действия сменятся хрупким миром, поддерживать его будут западные солдаты, в том числе датские. Поэтому силы НАТО полностью поглощены учениями: вертолеты с оглушительным гулом взлетают и отправляются на Фюн. Они пролетают прямо над верхушками деревьев на высоте всего 50 метров.

"Сегодня мы летим низко, потому что отрабатываем сценарий с присутствием враждебных повстанческих сил. Они могут быть вооружены ракетами класса "земля-воздух", поэтому нам выгодно, чтобы они нас засекли как можно позже", — объясняет пилот.

Повстанцы с тяжелым вооружением

На земле люди останавливаются и выходят из машин посмотреть, что за шум. Многие приветственно машут трем низколетящим вертолетам, но на борту не до шуток. Все возможные враги под наблюдением, а курс лежит на небольшой городок Коринф на юге Фюна, где по сценарию располагается военный полигон.

Три машины с солдатами и гражданскими, якобы задействованными для восстановления Украины, пострадали от минометных обстрелов и ударов беспилотников. Раненых по сценарию 11 человек, и задача стоит поскорее эвакуировать их из района.

На борту вертолета находится подполковник авиакрыла оперативной поддержки ВВС Брайан Брёггер. Он подчеркивает, что из этого вовсе не следует, что датские солдаты вот-вот отправятся на Украину. Сейчас лишь прорабатываются различные сценарии. И по одному из них боевые действия закончились и Запад ввел свои силы, однако им противостоят пророссийские повстанцы с тяжелым вооружением.

"Как будет развиваться ситуация на Украине, мы не знаем, но готовимся к возможным поворотам событий. Сейчас несколько групп НАТО находятся в состоянии максимальной готовности, и, если будет принято политическое решение об участии альянса, наши солдаты должны быть в состоянии выполнить эту задачу", — говорит Брайан Брёггер.

Шестеро противников уничтожено

После приземления солдаты приступают к охране территории вокруг раненых. На месте назначения — на стоянке в Коринфе — три разбитые машины с пассажирами. Они ранены, их зажало, и они не могут выбраться сами.

"Помогите, помогите! Я ничего не вижу! Я ранен! Вытащите меня отсюда!", — кричат из машины. Солдаты работают монтировками, взламывая двери.

Не успели они уложить раненых на носилки и протащить их первые несколько метров, как попадают под обстрел противника. Десять минут идет ожесточенная перестрелка. Но, как это часто бывает на учениях, результат удовлетворительный.

"Пока у нас шесть убитых врагов. А сами мы без потерь", — говорит старший сержант М. П. из подразделения ВВС по безопасности и эвакуации.

Он прячется под кустом и наблюдает за повстанческими силами.

Местные к такому не привыкли

Вокруг собрались десятки студентов из местной сельскохозяйственной школы и еще пара механиков из автомастерской.

"Нам такое, пожалуй, в новинку. Обычно ничего такого у нас не происходит, разве что студенты разойдутся и гоняют вокруг на мопеде", — говорит пенсионер Пер Лёвбо. Он наблюдает издалека, как солдаты несут раненых к вертолетам, которые дожидаются на кукурузном поле.

Командующий операцией Брайан Брёггер тоже внимательно следит:

"Эвакуация в таких условиях и к тому же с участием нескольких стран — задача не из простых. Кроме того, шведы пока не в НАТО, поэтому им приходится учиться, как у нас принято общаться", — объясняет подполковник Брайан Брёггер.

Хотя от южного побережья острова Фюн до Киева более тысячи километров, эта местность чем-то напоминает Украину и другие районы, где в будущем ожидается развертывание датских солдат. В любом случае, это сильно отличается от пустынь в Афганистане и Мали, знакомым солдатам по предыдущим международным операциям.

Критика в адрес Дании за эскалацию напряженности

Для датских вооруженных сил это еще и подготовка к непредвиденным ситуациям — как, например, два года назад, когда в крайнем цейтноте их перебросили в Кабул для эвакуации из Афганистана гражданских на фоне стремительного наступления талибов*.

И все же у сегодняшних учений в Коринфе есть и политическая подоплека. Не должно создастся впечатления, что датские военные чересчур усердствуют, отрабатывая переброску личного состава на Украину. Все знают, что русские пристально следят. А в комментарии телеканалу TV2 посол России в Копенгагене Владимир Барбин уже раскритиковал Данию за, как он выразился, обострение напряженности.

"Заинтересованность Копенгагена усугублении кровопролития на Украине показывает, что датский дипломатический инструментарий опустел", — пишет Владимир Барбин, отмечая, что учения с натовскими солдатами по украинскому сценарию развернулись на фоне активизировавшейся поддержки Украины. Особенно это касается недавнего решения начать подготовку украинских летчиков на датских истребителях F-16 на базе в Скрюдструпе.

На выходных исполняющий обязанности министра обороны Троэльс Лунд Поульсен предположил, что в какой-то момент Дания передаст Украине свои F-16.

"Что касается конфликта на Украине, то Дания мыслит лишь поставками военной техники и думает лишь о продолжении боевых действий, не осознавая того, что эта политика не приведет к миру, — пишет Владимир Барбин. — Это лишь приведет к еще большей эскалации и повысит риск прямого вмешательства стран НАТО".

Между тем, учения продолжаются и на обратном пути в Каруп: по вертолетам оказывается огонь с земли. Один из бортовых пулеметов отвечает тремя очередями. Следующая остановка — госпиталь Шейбю, где будут принимать раненых. Еще через десять минут спустя он возвращается на аэродром Каруп. Винт останавливается, но ушах все еще звенит.

"Это был исключительно полезный опыт. Мы хорошо пообщались с бойцами из других стран Большая проблема — это что мы попали под вражеский огонь. Пришлось оперативно реагировать и принимать решения, но получилось очень неплохо", — резюмирует пилот Т. И. Д.

Автор статьи: Андерс Ломхольт (Anders Lomholt)

* Террористическая организация, запрещенная в России