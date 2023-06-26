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Этот российский "вертолет-тяжелоатлет" вошел в книгу рекордов Гиннесса

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Воздушный парад Победы в Москве
Воздушный парад Победы в Москве.
Источник изображения: © РИА Новости Андрей Станавов

Российский "вертолет-тяжелоатлет" Ми-26 вошел в книгу рекордов Гиннесса и заслуженно является звездой мировых авиасалонов, пишет Al Mayadeen. Выполняя широкий спектр задачи, как военных, так и гражданских, Ми-26 также считается лучшим грузовым вертолетом.

Вы когда-нибудь слышали о «вертолете-тяжелоатлете»?

Речь идет о Ми-26 (по кодификации НАТО: Halo) советском/российском тяжелом транспортном вертолете производства Московского вертолетного завода имени М.Л.Миля. Вертолет используется как для выполнения военных, так и гражданских задач. Это самый большой и мощный вертолет, когда-либо запущенный в производство.

Был зафиксирован официальный мировой рекорд Гиннесса для самого большого вертолета в мире: в сентябре 1996 года Ми-26 поднял на борт 224 парашютиста на высоту 6,5 километра.

Грузовой вертолет Ми-26, который поставил множество мировых рекордов, является настоящей звездой авиасалонов.

Компания «Ростех» передала МЧС России первый модернизированный тяжелый вертолет типа Ми-26Т2 в начале этого года.

Новый вертолет отличается от своих предшественников наличием современного электронного радиооборудования и стеклянной кабины пилота, что обеспечивает полет вертолета днем и ночью и позволило сократить количество членов экипажа с пяти до трех.

Российский вертолетный флот занимает второе место в мире и насчитывает более 1500 вертолетов, включая военно-транспортные вертолеты различных моделей. Министр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Александр Куренков заявил, что модернизированные вертолеты будут задействованы для транспортировки групп личного состава и техники, эвакуации больных и раненых, тушения пожаров.

По словам Куренкова, радиоэлектронные устройства вертолета включают в себя систему непрерывной навигации, спутниковую навигационную систему ГЛОНАСС и автопилот, которая автоматически обеспечивает не только следование траектории полета, но и зависание вертолета на определенной высоте и его посадку.

Вертолет может выполнять широкий спектр задач. Он также способен перевозить 82 человек или эвакуировать 60 раненых и трех медиков из зоны бедствия и перевозить 20 тонн груза.

Максимальный вес вертолета при взлете достигал 56 тонн. Он может подниматься на высоту 4600 метров. Вертолет летит со скоростью 295 км/ч на расстояние до 800 километров.

Также внутри вертолета имеется электрическая лебедка с тяговым усилием до 500 килограммов для погрузки крупногабаритных грузов.

Ми-26 считается одним из самых важных грузовых вертолетов в мире. Его первый полет состоялся в 1977 году. И хотя он поступил на вооружение в 1980 году, это вертолет эксплуатируется несколькими армиями, включая войска арабских стран, такие как Иордания и Алжир, а также как военными, так и гражданскими организациями.

Этот самолет способен трансопртировать груз весом более 20 тонн, а также может помочь в тушении пожаров, перенося более 15 тысяч литров воды.

Рекордное время на фронте

Ми-26 может выполнять различные задачи и перевозить разные виды военной техники, в том числе:

  • самоходные артиллерийские установки;
  • буксируемую артиллерию;
  • гусеничные и колесные транспортные средства;
  • грузы весом до 20 тонн.

Используется для транспортировки парашютно-десантных войск, медицинской эвакуации раненых, осуществления воздушных миссий по тушению пожаров и дозаправки.

Вертолет Ми-26Т2 является одной из модернизированных версий Ми-26, которая может обеспечить линии снабжения боевых подразделений в рекордно короткие сроки и отличается способностью приземляться и взлетать в неподготовленных для этого местах.

Вертолет Ми-26 сочетает в себе возможность переносить полезную нагрузку внутри фюзеляжа и транспортировку на внешней подвеске военной техники, которая не может перевозиться внутри его кабины.

Технические характеристики и производительность

Длина: 40,025 метров.

Высота: 8,145 метра.

Вес ненагруженного: 28 200 кг.

Максимальный взлетный вес: 56 000 кг.

Двигатели: 2 × Ивченко-Прогресс АИ-136 или Авиадвигатель ПД-12В.

Диаметр несущего винта: 32 метра.

Максимальная скорость: 295 км/ч.

Крейсерская скорость: 255 км/ч.

Дальность полета: 800 км.

Ми-26 спас своего собрата

Несколько дней назад представитель авиакомпании «Алроса» сообщил, что вертолет Ми-26 завершил успешную переброску вертолета Ми-8, совершившего вынужденную посадку недалеко от города Якутск.

17 июня вертолет Ми-8 совершил вынужденную посадку в 90 километрах от Якутска, одного из городов России, расположенного на левом берегу реки Лена. На борту находился 21 пассажир и четыре члена экипажа. По предварительным данным, пострадавших нет. Всех пассажиров доставили в аэропорт Якутска.

По версии следствия, вертолет совершил посадку из-за технической неисправности, в то время как владелец вертолета, авиакомпания «Алроса», пояснила, что конструкция не была повреждена.

«Вертолет Ми-8 доставлен в Якутск нашим Ми-26. Транспортировка прошла благополучно», — сообщили в компании.

Автор: Абдалла Забиан (عبد الله ذبيان)

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