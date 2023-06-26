Попытки Байдена отвернуть Индию от России обречены на провал

Президент США Джо Байден не способен убедить Индию отречься от России, пишет Newsweek. Может показаться, что американо-индийские отношения укрепляются, однако Нью-Дели не намерен разрывать связи с Москвой.

В контексте встречи премьер-министра Индии Нарендры Моди с президентом США Джо Байденом, большая часть фанфар вокруг визита индийского премьера в Америку сосредоточена на заявлениях о растущем партнерстве между двумя странами. Однако в условиях, когда Белый дом стремится изолировать Россию в мире из-за ее СВО на Украине, Нью-Дели остается непоколебимым в своей приверженности глубоко укоренившимся отношениям с Москвой.

Хотя напряженность в отношениях между Индией и Китаем, с которым Россия поддерживает все более тесные отношения, продолжает быть высокой, Нью-Дели рассчитывает на свои уникальные отношения с Москвой, которые должны помочь Индии реализовать свои интересы и послужить буфером против Пекина.

Бывший секретарь по международным делам Индии Нирупама Рао объяснила, что "значительная часть стратегии Индии по борьбе с воинственным Пекином проходит через Вашингтон". В то же время, утверждает она, "эта стратегия проходит и через Москву".

"Я думаю, что Китаю предоставлена сейчас полная свобода действий в Азии и Евразии, — сказала Рао, которая ранее занимала посты посла Индии в США, Китае и Шри-Ланке, во время дискуссии, организованной аналитическим центром "Приоритеты обороны". — Особенно в условиях ухудшающейся ситуации на Украине и сильно изолированной России".

"Я думаю, что в данный момент Индия чувствует, что она не может позволить себе пренебрегать своими отношениями с Россией, — добавила она, — потому эта связь в некотором смысле является средством противодействия монополизации Китаем пространства Азии".

Эта политика также распространяется на многосторонние институты, членами которых являются Китай, Индия и Россия, такие как БРИКС и Шанхайская организация сотрудничества (ШОС).

"Индия работает с БРИКС и ШОС, — сказала Рао, — и, как вы знаете, ее присутствие там, особенно в контексте военного конфликта на Украине, вызывает недоумение на Западе".

Хотя Рао признала критику, "что Индия относится к ШОС и подобным организациям, членом которых является Россия, несколько отстраненно и, кажется, больше сосредотачивается на своих отношениях с Западом, особенно с Соединенными Штатами", она утверждала, что "Индия видит необходимость сохранения этих евразийских связей".

"Я думаю, что многие страны Центральной Азии хотят видеть Индию там, — сказала Рао. — Они немного опасаются действий Китая в регионе и намерений Китая, которые не очень ясны. Так что в этом смысле у нас есть друзья среди этих стран, которые приветствуют присутствие Индии в Евразии".

Она охарактеризовала Индию как "очень важную державу в регионе", которая хорошо подходит для участия в переговорах БРИКС по вопросам развития и дискуссиях ШОС по борьбе с терроризмом.

"Учитывая географическое положение Индии, находящейся в Южной Азии, эти связи, эти каналы, которые мы поддерживаем открытыми, работают на Индию, — сказала Рао. — И я думаю, что Индия определенно действует ради защиты своих интересов и сохранения диалогов, которые мы традиционно вели со странами этого региона".

Давнее партнерство между Москвой и Нью-Дели берет свое начало еще с десятилетия после обретения Индией независимости от Великобритании и кровавого раздела с Пакистаном в 1947 году. Советский Союз стал тогда главным союзником новой, огромной страны, появившейся на субконтиненте, когда Индия оказалась втянутой в жестокие пограничные конфликты с Пакистаном, связанным с США, и возрождающимся Китаем, который неоднократно возражал против позиции СССР, когда связи между двумя коммунистическими державами начали распадаться в 1960-е годы. "Отношения Советов с Пекином также ухудшались, и они начали рассматривать Индию как баланс против Китая. Однако сейчас ситуация изменилась, — сказала Рао. — Сегодня Россия и Китай сблизились, образовав почти что некую конфедерацию. Но, как мы понимаем, эти отношения все же строятся по расчету".

Рао утверждала, что и сегодня "сильная Индия работает на Россию" и что, несмотря на теплые отношения между президентом России Владимиром Путиным и председателем Китая Си Цзиньпином, "отношения Путина с Моди я считаю гораздо более свободными, чем отношения, которые могут быть у Путина и Си Цзиньпина".

Одним из наиболее ощутимых направлений, в которых продолжает жить партнерство между Индией и Россией, является область обороны. Рао отметила, что на российскую военную технику приходится около 80% арсенала ВМС Индии, 70% вооружений ВВС Индии и 60-65% оружия в индийских сухопутных войсках.

"Нельзя сказать, что Россия — это прошлое, а Америка — это будущее, — сказала Рао. — Я имею в виду, что мы может быть и хотели бы выразить это такими простыми словами, но так это не работает. Я думаю, в нынешней ситуации тесно переплетены прошлое, настоящее и будущее".

Даже несмотря на то, что Индия стремится диверсифицировать свой арсенал и ищет западное оружие, Рао сказала, что такое стремление "не материализуется так просто и так быстро". Она считает, что, хотя Индия будет продолжать укреплять свои отношения с США и с четырехсторонним диалогом по вопросам безопасности (QUAD), в который также участвуют Австралия и Япония, она будет сохранять при этом историческое партнерство с Россией.

"Я не верю, что Россия настроена против наших более тесных отношений с Соединенными Штатами, — сказала Рао. — То, что мы делаем в QUAD, для нее подозрительно, как и для Китая, но традиционные отношения между Индией и Россией продолжают работать. Они не разваливаются, и я не верю, что мы в Индии, учитывая наши интересы, хотели бы, чтобы отношения с Россией развалились, даже если мы все теснее взаимодействуем с Соединенными Штатами".

Нандан Унникришнан, главный научный сотрудник исследовательского фонда Observer Research Foundation в Нью-Дели, также подтвердил важность отношений между Индией и Россией, от которых, по его словам, "Индия выиграла по многим направлениям, включая стратегическое, политическое и экономическое".

И хотя он утверждал, что "Индия считает свои отношения с США наиболее важными в настоящее время", это, по его словам, объясняется подъемом Китая. Он вторил Рао, указав, что Россия также играет ключевую роль в нынешней индийской стратегии.

"К удивлению западной аудитории, Индия видит в России и роль противовеса Китаю, особенно в Евразии, — сказал Унникришнан Newsweek. — Но отношения между Россией и Китаем будут находиться под пристальным вниманием Нью-Дели, учитывая американо-китайскую конфронтацию и конфликт на Украине".

Унникришнан тоже не видит противоречий в позиции Нью-Дели, которая, как он утверждает, коренится в первую очередь в продвижении интересов Индии.

"Индия не рассматривает геополитику как игру, в которой нужно выбирать сторону, — сказал Унникришнан Newsweek. — Индия понимает геополитику как арену, на которой она должна защищать свои интересы, что почти идентично пониманию геополитики в США, за исключением того веса, который имеют США в мире".

"Индийские политики не видят противоречий между одновременным членством в Индо-Тихоокеанской четверке QUAD, четверке I2U2 (Индия, Израиль, Объединенные Арабские Эмираты и США) на Ближнем Востоке и членством в ШОС или БРИКС, — добавил он. — Все это разные лошади для разных скачек".

Глеб Макаревич, младший научный сотрудник Московского государственного университета международных отношений (МГИМО), придерживается аналогичной позиции с точки зрения России.

"Я не вижу в действиях Индии никакого риска в продвижении менталитета блокостроительства времен холодной войны. Ее участие в QUAD и I2U2 не влечет за собой стремления к наращиванию военной мощи в Индийском океане, — сказал Макаревич Newsweek. — Наоборот, Индия выступает за мирную и неагрессивную повестку дня в этих организациях".

"Российское руководство и экспертное сообщество ценят стратегическую автономию Индии, — добавил он. — И я полагаю, что эта концепция индийской политической элиты вряд ли изменится".

Индия традиционно отвергала любые формальные союзы на Западе или Востоке и вместо этого активно продвигала свою роль в целом ряде многосторонних институтов, включая G20, влиятельном форуме крупнейших экономик мира, включая Китай, Россию и США, председателем которого в настоящее время Индия и является.

После мартовской встречи высших дипломатов G20 министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар заявил, что на встрече не было принято совместное заявление по поводу "расхождений" в подходах к украинскому конфликту.

Макаревич утверждает, что "Индия не осудила действия России на Украине, поскольку конфликт вряд ли затронет ее фундаментальные интересы". Он также подчеркнул, что Москва "уделяет особое внимание позиции Индии в таких деликатных вопросах, как Кашмир и Афганистан, одновременно содействуя повышению престижа Индии на международной арене и ее решимости достичь технологического суверенитета".

"В ответ индийское руководство с пониманием относится к опасениям России по поводу расширения НАТО и укрепления ею своей военной мощи и заняло нейтральную позицию в украинском конфликте, отдавая предпочтение сохранению и дальнейшему расширению взаимодействия в традиционных сферах — оборонном сотрудничестве, атомной энергетике и других новых областях", — сказал Макаревич.

"В то же время, — добавил он, — Россия стремилась переориентировать свою внешнюю торговлю, в первую очередь газовые и нефтяные потоки, чтобы заменить бывших партнеров с Запада и, наконец, осуществить давно провозглашенный разворот на Восток".

И хотя этот разворот во многом повлек за собой быстрый всплеск отношений с Китаем, Макаревич выразил уверенность, "что активизация связей между Индией и США, с одной стороны, и Россией и Китаем, с другой, не повлияет на стратегическое партнерство между Россией и Индией".

"Я уверен, что Россия не будет стремиться к углублению связей с Китаем за счет партнерских отношений с Индией, — сказал он. — Индийское руководство также не стремится хотя бы в малейшей степени испортить индийско-российские связи. Я убежден, что обе стороны знают об опасениях своего партнера и, похоже, не пойдут на то, чтобы рисковать этими доверительными отношениями ради какой-либо мимолетной выгоды".

США, со своей стороны, пока избегают прямой критики продолжающихся связей Индии с Россией. Вашингтон решил не вводить санкции против Нью-Дели за покупку российской нефти на фоне конфликта на Украине и за приобретение комплекса С-400 в рамках оборонной сделки на 5 миллиардов долларов, достигнутой Моди и Путиным в 2018 году.

Подъем Индии в последние годы дал стране, которая в этом году превзошла Китай, став самой населенной страной в мире и стремится к концу десятилетия стать третьей в мировой экономике, возможность серьезно усилить свои позиции на международной арене.

Тем не менее, как отмечает Ниветида Капур, научный сотрудник Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" в Москве, пока ограниченное влияние Индии как "средней державы" подпитывает ее готовность вести дела с целым рядом стран, включая Россию.

"США и Китай опережают другие державы по своим возможностям, и это ограничивает мировую роль средних держав в целом, даже если они имеют возможность серьезно влиять в определенных контекстах или географических регионах, — сказала Капур Newsweek. — Поэтому Индия, как средняя держава, решила преодолеть эти ограничения путем проведения политики "многовекторности", в которой она избегает союзнических отношений, а скорее взаимодействует с другими державами на основе согласования интересов".

Но эта позиция может оказаться под угрозой, если геополитическая обстановка вокруг более крупных держав продолжит ухудшаться.

"Повышение важности китайской проблемы для Индии добавляет ей общности интересов с США, — сказала Капур. — Это не означает, что Индия откажется от других своих обязательств, но, учитывая факторы, упомянутые выше, я думаю, что, хотя двустороннее сотрудничество с Россией будет продолжаться на основе взаимных интересов, расширять сотрудничество на региональном и многостороннем уровне Индии будет гораздо сложнее".

"Теперь многое будет зависеть от сочетания того, как сложится соперничество США и Китая, как будут развиваться связи России и Запада, что произойдет с будущим позиционированием России на Востоке и как Китай будет вести себя по отношению к своим соседям, что, в свою очередь, повлияет на политику Индии в отношении Китая и России", — добавила она.

Первостепенное значение в этом сложном уравнении, в центре которого для Нью-Дели находится продвижение национальных интересов Индии, состоит в том, чтобы не допустить перерастания пограничного спора между Китаем и Индией в полномасштабную войну. Капур утверждает, что вместо того, чтобы способствовать укреплению позиций Индии, такой конфликт может оказаться разрушительным для устремлений страны на мировой арене.

"Нет никаких сомнений в том, что Индии необходимо сосредоточиться на собственном экономическом развитии и улучшении жизни миллионов своих граждан, если она хочет стать более влиятельной мировой державой, — сказала Капур. — Поэтому война для Индии — совершенно нежелательная ситуация".

Комментарии читателей

Voiceoffreedom

Байден не в состоянии оторвать крышку от банки с черносливом!

Kejjer

Конечно, Индия была бы отличным союзником для США...

Только вот дело в том, что Индия знает, что она не должна просто выбрать какую-то одну сторону. Она должна устраивать конкуренцию среди разных сторон за себя, чтобы получить лучшую сделку для Индии и оставить себе как можно больше вариантов. Индия должна проводить в жизнь лозунг "Сделаем Индию великой снова!".

asteroidd asteroidd

Средний IQ у индийцев равен 67. Кроме того, Индия — это не демократия, потому что демократия не может быть принадлежностью страны третьего мира. Демократия основана на некоторых моральных ценностях, которые первый мир достиг во время своих исторических битв, крестовых походов, средних веков, эпохи Возрождения, Просвещения и т.д. — всех этих этапов, отсутствующих в индийской истории.

Политически индийцы аморальны, и для них деньги вообще не пахнут. XXI век – это век войны между первым и третьим мирами. В США эта война принимает форму конфликта между "воукистами" и обычными людьми.

Rohan

А в чем таком Америка так уж незаменима для Индии?

Вот взять образование. Каждый иностранный студент платит за обучение в США от 60 до 70 тысяч долларов, что составляет от 600 до 700 тысяч рупий для родителей индийского студента. Это сумасшедшие деньги! Индийские студенты должны учиться в лучших американских университетах. Но это не так.

Если США захлопнут двери своих университетов для индийцев, их откроют десятки других стран!

John

А я думаю, да отдайте вы эту Индию России. Все равно от нее для Запада никакого толка.

USDeclines2023

За свои премьерства Моди посещал США восемь раз. И отнюдь не для занятий йогой с Ричардом Гиром.

QUAD — это военный альянс, созданный специально для противодействия/провоцирования Китая. У Индии нет причин присоединяться к QUAD, если только Индия не открыта для идеи участия в войне с Китаем. Я не виню Россию или Китай в том, что они подозревают Индию, даже несмотря на то, что Индия публично отвергла намерение США вести войну в Тихом океане. Возможно, Индия заигрывает с США, пытаясь играть на обеих сторонах, что, безусловно, приведет к обратным результатам.

Nevada Smith

Да Байден не может даже открыть банку с мороженым. Кто-то должен сделать это для него!

Fully Present

Если Индия хочет сохранить тесные отношения с Россией, перестаньте принимать индийцев в США и переведите американский бизнес из Индии в другие страны, более дружественные по отношению к Америке.

asteroidd asteroidd

Самая большая ошибка западного мира состоит в том, что он отказался от политики колониализма, которая удерживает третий мир на безопасном расстоянии от первого и спасает первый мир от идиотизма мира третьего.

letusfaceit

Мир отдаляется от Америки, и Байден не может это остановить. Империалистические державы Запада находятся в окончательном упадке, и попытки повернуть эту мировую тенденцию вспять будут только контрпродуктивны.

Автор статьи: Том О'Коннор (Tom O'Connor)