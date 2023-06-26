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Пилоты США в Сирии дважды навели вооружения на самолеты РФ

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Источник изображения: Фото: РИА Новости/Министерство обороны РФ

Пилоты США в Сирии дважды активировали системы наведения вооружения на самолеты РФ

Пилоты истребителей ВВС США за сутки дважды активировали системы вооружений при сближении с российскими самолетами, выполнявшими плановые полеты вдоль границ Сирии. Об этом 23 июня сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирийской Арабской Республике контр-адмирал Олег Гуринов.

«Продолжаются систематические, целенаправленные и грубые нарушения протоколов деконфликтации и двухстороннего Меморандума по безопасности полетов в Сирии со стороны возглавляемой США так называемой «Международной антитеррористической коалиции», — сказал он на брифинге.

Как отметил Гуринов, за сутки зафиксировано 10 случаев нарушений, связанных с полетами беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и авиации «коалиции». При этом в двух случаях пилоты истребителей ВВС США активировали системы вооружений при сближении с российскими самолетами оперативно-тактической авиации, выполнявшими плановые полеты вдоль границ Сирии.

Также он сообщил, что в районе населенного пункта Сальхаб провинции Хама беспилотник незаконных вооруженных формирований сбросил самодельное взрывное устройство, погибли два мирных жителя. По словам Гуринова, за сутки из оккупированной США зоны Эт-Танф, где в лагере беженцев «Эр-Рукбан» сохраняется тяжелая гуманитарная ситуация, обеспечен выход десяти беженцев, среди них четыре мужчины, одна женщина, пять детей.

Накануне Гуринов заявил, что за прошедшие сутки было зафиксировано 18 нарушений, связанных с использованием беспилотников и авиации со стороны коалиции, возглавляемой США.

16 июня Минобороны РФ сообщило о провокационных действиях со стороны ВС США в сирийской провинции Ракка. Гуринов добавил, что российская сторона заявила протест в адрес коалиции. Он пояснил: нарушение возглавляемой США коалицией правил деконфликтации угрожает хрупкому балансу сил в регионе, который был достигнут усилиями России.

В ЦВПС 15 июня указали, что российским военным удалось вывести из оккупированной США зоны Эт-Танф в Сирии семерых детей и двух женщин-беженок. Там уточнили, что в указанном районе сохраняется тяжелая гуманитарная ситуация. Также 8 июня сообщалось, что российские военнослужащие обеспечили выход 11 беженцев, в том числе шестерых детей, из этой же зоны.

7 июня сирийские военные вместе с группировкой ВС РФ уничтожили 20 боевиков в рамках спецоперации по нейтрализации групп террористов на юге Сирии. Также было ликвидировано девять схронов оружия и боеприпасов, 30 укрытий террористических формирований.

До этого, 30 мая, глава Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин заявил, что США готовят боевиков ИГ («Исламское государство», организация признана террористической и запрещена в РФ) на своей базе для дестабилизации обстановки в Сирии. Он отметил, что «управление этой преступной деятельностью осуществляется с американской военной базы Эт-Танф у границ Сирии с Иорданией и Ираком.

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Страны
Иордания
Ирак
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Нарышкин Сергей
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