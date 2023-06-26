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Стало известно об использовании игровых джойстиков в атомных подлодках ВМС США

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Подводная лодка ВМС США типа Virginia
Подводная лодка ВМС США типа Virginia.
Источник изображения: © U.S. Navy photo by Mass Communication Specialist 2nd Class James S. Hong via ABACAPRESS.COM/Reuters Connect

Атомные подлодки Военно-морского флота (ВМС) США используют в управлении такой же игровой джойстик, что и затонувший батискаф «Титан», пишет американский журнал Newsweek.

Как уточнили журналисты, американские военные используют контроллеры на некоторых подводных лодках с 2018 года. Капитан второго ранга Рид Кепп объяснил, что джойстики стоят дешевле. Кроме того, молодым морякам проще привыкнуть к ним, используя свой опыт в видеоиграх.

В статье уточняется, что панель управления, разработанная компанией Lockheed Martin, стоила около 38 тысяч долларов. Компания и эксперты из ВМС приспособили для этих целей игровые контроллеры. Предположительно, они обошлись дешевле, чем 30 долларов.

Ранее стало известно, что спускавшийся к «Титанику» батискаф управлялся игровым контроллером за 30 долларов, который получил много плохих отзывов покупателей в сети. 22 июня спасатели обнаружили пять крупных обломков батискафа, после чего заявили о гибели всего экипажа.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Компании
Lockheed-Martin
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