Западные СМИ пишут о возможном запуске российской базы на Кубе: «Под видом дипломатов на остров перебрасывают военных»

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Российская Федерация может осуществлять подготовку к открытию своей базы на Кубе. Об этом пишут западные и украинские СМИ, ссылаясь на некое расследование, которое может являться «сливом» информации западных спецслужб.

По данным источника, речь идет о базе «Лурдес», которая была построена Советским Союзом на Кубе еще в 1967 году. В 2001 году российский президент Владимир Путин эту базу закрыл. Но теперь, учитывая обострившуюся ситуацию, российские военные вновь могут появиться на «острове Свободы».

Под видом дипломатов на остров перебрасывают военных

- утверждает источник.

Возможности базы в советское время позволяли перехватывать переговоры и сообщения из центра управления полетами NASA во Флориде (США), данные с американских спутников.

Власти России и Кубы отрицают возможность возобновления работы базы «Лурдес», однако украинские и западные СМИ утверждают, что во время визита президента Кубы Мигеля Диас-Канеля в Москву в ноябре 2022 года и его встречи с российским лидером Владимиром Путиным, вопрос о возрождении базы однозначно поднимался.

Западные СМИ считают, что Куба, которая страдает от санкций США, сама предложила России за определенное финансовое вознаграждение увеличить свое военное присутствие в регионе Карибского моря. Для США появление российских или китайских военных на Кубе является настоящим кошмаром. Ранее появлялась информация, что Китай якобы собирается построить учебный центр и объект радиоперехвата на Кубе.