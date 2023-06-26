Войти
ТАСС

Последний запуск европейской ракеты Ariane 5 состоится в ночь на 5 июля

446
0
0
Ракета-носитель Ariane 5 с космическим телескопом "Джеймс Уэбб" на космодроме Куру, 23 декабря 2021 года
Ракета-носитель Ariane 5 с космическим телескопом "Джеймс Уэбб" на космодроме Куру, 23 декабря 2021 года.
Источник изображения: © Bill Ingalls/NASA via AP

Она выведет на орбиту немецкий спутник связи и французский военный спутник

ПАРИЖ, 23 июня. /ТАСС/. Европейская ракета-носитель Ariane 5 выведет на орбиту немецкий спутник связи и французский военный спутник в ночь на 5 июля. Об этом сообщила в пятницу компания - оператор космических запусков Arianespace.

"После замены трех пиротехнических линий передачи, признанных сомнительными, на ракете-носителе Ariane 5, а также всесторонней проверки всех пиротехнических линий компания Arianespace приняла решение возобновить кампанию по запуску миссии VA261", - говорится в заявлении.

Старт с космодрому Куру во Французской Гвиане запланирован 4 июля после 18:30 по местному времени. По московскому времени окно запуска открывается в 00:30 5 июля. Как отмечает компания, в настоящий момент ракета, а также предназначенные для запуска на ней спутники Heinrich-Hertz-Satellit и SYRACUSE 4B находятся в стабильных и безопасных условиях.

Изначально запуск планировалось осуществить 16 июня, однако из-за выявленных в последний момент технических неисправностей он был отложен на неопределенный срок. Как отмечала Arianespace, этот старт станет последним для ракет семейства Ariane 5.

Спутник Heinrich-Hertz-Satellit компании OHB System будет отправлен на орбиту по заказу Германского космического агентства. Согласно заявлению Arianespace, это первая специализированная немецкая миссия на базе телекоммуникационного спутника, которая будет использоваться для проведения исследований и тестирования новых технологий. "Технологии, находящиеся на борту спутника, предназначены для умного и гибкого реагирования на будущие вызовы, для поддержки будущих телекоммуникационных сценариев и для адаптации с Земли к новым техническим требованиям и потребностям рынка", - указали в компании.

Запуск спутника SYRACUSE 4B осуществляется по заказу Министерства вооруженных сил Франции. Первый аппарат этой серии SYRACUSE 4A был отправлен на орбиту в октябре 2021 года. Помимо обеспечения связи во французских войсках, спутник также будет поддерживать операции НАТО. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Гвиана
Германия
Франция
Компании
Arianespace
Проекты
Ariane РН
NATO
Похожие новости
19.12.2019
Космические деньги: из-за отложенного старта "Союза" зависли почти $500 млн
16.12.2019
Sasapost (Египет): многомиллиардная гонка на Черном континенте. В каких африканских странах развивается космическая индустрия?
22.07.2019
Франция готовится к звездным войнам
15.04.2011
Космическая верфь
23.09.2010
"Иоганн Кеплер" полетит к МКС не раньше февраля 2011 года
11.11.2008
Авиакосмическая интеграция
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 26.06 14:52
  • 8
Песков сообщил, что глава группы "Вагнер" "уйдет" в Белоруссию
  • 26.06 14:51
  • 51967
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 26.06 14:40
  • 0
Противостояние идеалов: Беларусь настаивает на мире, Запад мечтает о войне
  • 26.06 13:49
  • 2558
Как насчёт юмористического раздела?
  • 26.06 10:28
  • 2
Кулеба считает, что Украина получит танки Abrams к своему следующему контрнаступлению
  • 26.06 03:20
  • 1
Вот почему разрыв между России и Западом — это надолго
  • 26.06 00:37
  • 1
Корвет "Стерегущий" в ходе модернизации получит комплексы "Калибр" и "Редут"
  • 25.06 18:41
  • 5
На Украине заявили, что стране нужно до 2027 года $110 млрд
  • 25.06 17:33
  • 4
Сухопутный коридор в Крым требует дополнительной защиты
  • 25.06 14:42
  • 4
Проблемы отечественной гидроакустики
  • 25.06 12:15
  • 16
Отказ от нефти и газа затронет каждого жителя России
  • 25.06 04:14
  • 5
Гендиректор ОАК Слюсарь: испытания SSJ New с российскими двигателями начнутся осенью - Интервью ТАСС
  • 23.06 18:22
  • 4
В Екатеринбурге создадут новый самолет для замены чешских L-410
  • 23.06 12:38
  • 0
Украинские беженцы в Беларуси: особенности отношения и поддержки общества
  • 23.06 11:41
  • 1
Госдеп назвал наращивание поставок вооружений Киеву стратегией США