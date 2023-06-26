Последний запуск европейской ракеты Ariane 5 состоится в ночь на 5 июля

Она выведет на орбиту немецкий спутник связи и французский военный спутник

ПАРИЖ, 23 июня. /ТАСС/. Европейская ракета-носитель Ariane 5 выведет на орбиту немецкий спутник связи и французский военный спутник в ночь на 5 июля. Об этом сообщила в пятницу компания - оператор космических запусков Arianespace.

"После замены трех пиротехнических линий передачи, признанных сомнительными, на ракете-носителе Ariane 5, а также всесторонней проверки всех пиротехнических линий компания Arianespace приняла решение возобновить кампанию по запуску миссии VA261", - говорится в заявлении.

Старт с космодрому Куру во Французской Гвиане запланирован 4 июля после 18:30 по местному времени. По московскому времени окно запуска открывается в 00:30 5 июля. Как отмечает компания, в настоящий момент ракета, а также предназначенные для запуска на ней спутники Heinrich-Hertz-Satellit и SYRACUSE 4B находятся в стабильных и безопасных условиях.

Изначально запуск планировалось осуществить 16 июня, однако из-за выявленных в последний момент технических неисправностей он был отложен на неопределенный срок. Как отмечала Arianespace, этот старт станет последним для ракет семейства Ariane 5.

Спутник Heinrich-Hertz-Satellit компании OHB System будет отправлен на орбиту по заказу Германского космического агентства. Согласно заявлению Arianespace, это первая специализированная немецкая миссия на базе телекоммуникационного спутника, которая будет использоваться для проведения исследований и тестирования новых технологий. "Технологии, находящиеся на борту спутника, предназначены для умного и гибкого реагирования на будущие вызовы, для поддержки будущих телекоммуникационных сценариев и для адаптации с Земли к новым техническим требованиям и потребностям рынка", - указали в компании.

Запуск спутника SYRACUSE 4B осуществляется по заказу Министерства вооруженных сил Франции. Первый аппарат этой серии SYRACUSE 4A был отправлен на орбиту в октябре 2021 года. Помимо обеспечения связи во французских войсках, спутник также будет поддерживать операции НАТО.