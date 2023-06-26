Столтенберг поблагодарил инструкторов НАТО, которые "изменили ситуацию" в боях на Украине

По словам генсека альянса, поддержка Киеву со стороны НАТО "будет продолжаться так долго, как это потребуется"

БРЮССЕЛЬ, 23 июня. /ТАСС/. Деятельность инструкторов НАТО, обучавших ВСУ к нынешнему украинскому наступлению, "изменило ситуацию на полях сражений на Украине". Об этом заявил в пятницу генсек НАТО Йенс Столтенберг в ходе визита в Висбаден (Германия) на базу группы НАТО по содействию безопасности Украины (SAG-U), которая занимается координацией подготовки украинских военных и поставок оружия Киеву.

"Тренировка и советы, которые вы предоставляете, обеспечивает реальную разницу на поле боя каждый день", - цитирует генсека пресс-служба НАТО. Пресс-служба пояснила, что таким образом генсек поблагодарил инструкторов альянса за помощь Украине. Столтенберг также повторил, что поддержка Украине со стороны НАТО "будет продолжаться так долго, как это потребуется".

Европейские страны НАТО обеспечили подготовку к началу украинского наступления 24 тыс. солдат для ВСУ, сообщил ранее глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель.

Как сообщали в Минобороны РФ, ВСУ с 4 июня предпринимают безуспешные попытки наступления. 22 июня секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев заявил, что потери личного состава ВСУ с начала контрнаступления превысили 13 тысяч. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что украинские войска не имеют успеха ни на одном направлении.