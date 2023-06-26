В США рассказали, что роднит подлодки американских ВМС с батискафом "Титан"

На американских атомных субмаринах используются такие же контроллеры, как на затонувшем батискафе "Титан", пишет Newsweek. Дело в том, что молодым морякам ими удобнее пользоваться. Кроме того, они недорого стоят.

Сейчас возникла большая шумиха из-за обычного управляющего устройства, которое было установлено на борту пропавшего батискафа, направлявшегося к месту крушения "Титаника". Но на атомных подводных лодках из состава ВМС США на протяжении многих лет используют аналогичную аппаратуру.

Батискаф "Титан", принадлежащий компании OceanGate Expeditions, с воскресенья ищут морские суда и береговая охрана США. В этот день подводный аппарат с пятью людьми на борту не вышел на связь с центром управления, после чего начались спешные поиски, так как запасы воздуха на борту постепенно заканчивались. В воскресенье утром батискаф отправился к месту гибели "Титаника", которое находится на глубине около четырех тысяч метров примерно в 900 милях к востоку от мыса Код, штат Массачусетс, – откуда он и стартовал.

На борту батискафа было пять человек, каждый из которых заплатил 250 000 долларов за участие в экспедиции. Это генеральный директор OceanGate Стоктон Раш (Stockton Rush), рулевой судна француз Поль-Анри Наржоле (Paul-Henry Nargeolet), британский исследователь-миллиардер Хамиш Хардинг (Hamish Harding) и пакистанский бизнесмен Шахзада Давуд (Shahzada Dawood) со своим сыном Сулеманом Давудом (Suleman Dawood).

"Какое-то время мы не могли установить связь с одним из наших исследовательских батискафов, который отправился к месту крушения „Титаника”, – сообщили изданию Newsweek представители пресс-службы OceanGate Expeditions Джим Уилкинсон (Jim Wilkinson) и Эндрю фон Керенс (Andrew Von Kerens). – Все свое внимание мы сосредоточили на спасении экипажа. Сейчас предпринимаются все возможные действия для их безопасного возвращения".

"Мы очень благодарны многочисленным государственным ведомствам и исследовательским компаниям за срочную и обширную помощь в восстановлении связи с батискафом. Мы молимся за благополучное возвращение экипажа и пассажиров. Мы будем делиться новой информацией по мере ее поступления", – говорится в сообщении пресс-службы.

В прошлом году Раш пригласил корреспондента CBS News Дэвида Поуга (David Pogue) в путешествие на батискафе, чтобы он лично все увидел и прочувствовал. Они вышли из самой восточной точки Северной Америки города Сент-Джонс в канадской провинции Ньюфаундленд и прошли под водой около 400 миль до места гибели "Титаника".

Во время экскурсии Поуг заметил, как много самодельного оборудования из подручных средств было на аппарате. В частности, он отметил, что управление батискафом осуществляется при помощи игрового контроллера.

"Мне показалось, что на батискафе было немало оборудования из подручных материалов, сделанных на коленке", – отметил Поуг. После завершения путешествия он заявил, что конструкция аппарата не предусматривает дублирующие системы и аварийную спасательную капсулу.

Многие средства массовой информации узнали контроллер – это джойстик Logitech F710, работа которого осуществляется через Bluetooth. А еще на нем есть кнопки направления движения, управляющие различными механизмами.

Для связи с командой слежения, которая размещается на судне Polar Prince, обычно используется Starlink Илона Маска, а осуществляется она посредством коротких текстовых сообщений.

Молодые матросы лучше разбираются в дешевой технике

ВМС США используют управляющие устройства Xbox на некоторых своих субмаринах с 2018 года.

Капитан второго ранга Рид Кепп (Reed Koepp), ранее командовавший подводной лодкой "Колорадо", рассказал изданию USA Today, что это была первая ударная субмарина, на которой подводники использовали контроллер Xbox 360 для управления фотонной мачтой, заменяющей перископ.

На других субмаринах обычно пользовались джойстиком, по крайней мере, в то время. Кепп, командующий в настоящее время учебным подразделением подводников в Чарльстоне, Южная Каролина, рассказал, что контроллеры использовались в целях экономии. Кроме того, молодые моряки привыкли ими пользоваться, играя в видеоигры.

Блог Engadget ранее сообщал, что разработанная компанией Lockheed Martin панель управления стоит около 38 тысяч долларов. Компания совместно с представителями ВМС приспособила для этих целей игровые контроллеры, которые могут стоить меньше 30 долларов в зависимости от места закупки.

Как сообщает Washington Post, контроллер Xbox позже приспособили для использования на подлодках типа "Вирджиния".

"Такой джойстик недешев, и использовать его можно только на субмаринах типа „Вирджиния”, – рассказал первый главный старшина Марк Эйхенлауб (Mark Eichenlaub), служащий помощником штурмана на лодке „Джон Уорнер”. – Я могу зайти в любой магазин видеоигр в любой стране мира и купить контроллер Xbox. Так что заменить его очень легко".

В 2022 году на YouTube разместили видео экскурсии по подводной лодке "Индиана". Там идет разговор о контроллерах Xbox 360 и о том, как ими пользуются моряки.

Экскурсию для репортера Florida National News проводил капитан второго ранга Скотт Брешнан (Scott Bresnahan). Он показал лодку снаружи и изнутри. Во время экскурсии Брешнан рассказал об использовании контроллера Xbox 360.

"На более старых лодках типа „Вирджиния”, которые не такие уж и древние, использовали джойстик для управления перископом, – рассказал Брешнан репортеру Джоэлю Франко (Joel Franco), который выложил это видео. – При участии моряков более молодого поколения, приходивших на флот, был проведен ряд исследований. У моряков спрашивали, как можно сделать контроллер более интуитивно понятным, чтобы оператор быстрее научился им пользоваться. В итоге было решено использовать устройство управления Xbox".

Офицер объяснил, что с помощью этого контроллера можно переходить с черно-белого на цветное изображение, а также использовать инфракрасный режим и прочие фильтры.

"Вы удивитесь, узнав, насколько часто приходившие к нам молодые моряки – новые младшие офицеры, никогда не работавшие с перископом, – очень быстро интуитивно понимали, как все это работает, как наводить на резкость, менять цвета камер и так далее", – рассказал военный.

По словам Брешнана, этот контроллер лучше прежнего джойстика, но стоит он дороже.

"Эти примерно по 60 баксов, – пояснил он. – Что удивительно, у них есть провода. Сейчас такие больше не делают, потому что все они работают на Bluetooth".

Автор статьи: Ник Мордованец (Nick Mordowanec)