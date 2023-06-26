Подоляк обвинил Запад в отсутствии успехов контрнаступления украинских войск

Советник главы офиса президента Украины отметил, что промедление западных партнеров с поставками вооружения дало российским силам время подготовить линию обороны

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Промедление западных партнеров с поставками Украине вооружения дало российским силам время подготовить линию обороны, из-за чего широко анонсированное Киевом контрнаступление не дало ожидаемых результатов. Об этом заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.

"Время всегда важно. <...> Время, потраченное на то, чтобы убедить наших партнеров предоставить необходимое вооружение, нашло свое отражение в специфических российских укреплениях, построенных в этот период, глубоко вырытой линии обороны и системе минных полей. Сегодня для того, чтобы сломать российский фронт, требуется разумный и взвешенный подход", - написал он на своей странице в Twitter и призвал не ждать быстрых результатов.

С момента начала российской специальной военной операции западные страны нарастили поставки оружия и военной техники Киеву на суммы, исчисляемые на данном этапе миллиардами долларов. При этом власти Украины неоднократно настаивали на передаче Киеву еще большего количества вооружения и ускорении поставок.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский признал, что контрнаступление украинских войск "идет медленнее, чем хотелось бы", и призвал не воспринимать его как зрелищное голливудское кино. Премьер-министр страны Денис Шмыгаль объяснил отсутствие видимых результатов стремлением избежать больших потерь среди украинских военнослужащих. При этом телеканал CNN со ссылкой на двух представителей западных стран и высокопоставленного представителя Пентагона сообщил, что украинское контрнаступление не оправдывает возложенных на него ожиданий западных партнеров ни по одному из направлений.

Как сообщали в Минобороны РФ, украинские войска с 4 июня предпринимают безуспешные попытки наступления. 22 июня секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев заявил, что потери личного состава Вооруженных сил Украины (ВСУ) с начала контрнаступления превысили 13 тысяч. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что ВСУ не имеют успеха ни на одном направлении.