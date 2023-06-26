Украинский командующий Сырский признал, что ВС РФ удается предвидеть передвижения ВСУ

По его словам, российские военнослужащие выстраивают оборону, которую трудно преодолеть

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Российские Вооруженные силы предвидят передвижения украинских военных и выстраивают оборону, которую украинским военным трудно преодолеть. Об этом заявил командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины Александр Сырский в интервью британской газете The Guardian.

"Россияне стараются перехватить инициативу. Так что ситуация на самом деле сложная", - сказал Сырский. "Мы не должны недооценивать врага, - заявил украинский командующий. - Враг предвидел и продолжает предвидеть самые опасные наши передвижения и выстраивает там сильную оборону, которую нам достаточно трудно преодолеть".

Сырский выразил надежду, что ВСУ в конечном итоге удастся продвинуться вперед. "Короче говоря, процесс идет. Все делают выводы, и никто не хочет, чтобы его дважды провели одним и тем же образом", - сказал украинский генерал.

20 июня заместитель министра обороны Украины Анна Маляр признала, что ВС страны сталкиваются с трудностями в ходе проводимого ими контрнаступления, которое проходит не так быстро, как хотелось бы украинским властям. При этом она пообещала, что "главный удар" ВСУ "еще впереди". Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил во вторник, что украинские вооруженные силы при наступлении столкнулись с хорошо подготовленной обороной России.

Как сообщали в Минобороны РФ, ВСУ с 4 июня предпринимают безуспешные попытки наступления. 22 июня секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев заявил, что потери личного состава ВСУ с начала контрнаступления превысили 13 тыс. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что украинские войска не имеют успеха ни на одном направлении.