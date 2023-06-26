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ТАСС

Небензя назвал безосновательными обвинения в использовании Россией иранских беспилотников

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Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.
Источник изображения: © РИА Новости / POOL

Постоянный представитель РФ при ООН отметил, что это "откровенные попытки ввести в заблуждение международное сообщество"

ООН, 23 июня. /ТАСС/. Обвинения в том, что Россия использует иранские беспилотники на Украине, не имеют под собой никаких оснований. Об этом заявил в пятницу журналистам постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, комментируя новую серию обвинений в адрес Москвы со стороны западных стран.

Перед началом заседания Совета Безопасности ООН по гуманитарной ситуации на Украине постоянные представители США, Украины, Великобритании и Албании при всемирной организации выступили с заявлением, в котором обвинили РФ в использовании иранских беспилотников для ударов по Украине, а также в планах построить в России завод по производству иранских дронов. Обвинения связаны с подготовкой генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем доклада по исполнению Ираном резолюции 2231, предусматривающей ограничения по экспорту Тегераном определенных видов продукции, к которым западные страны причисляют и беспилотники. Доклад был представлен в закрытом виде в четверг.

"Мы категорически отвергаем обвинения в использовании иранских дронов на Украине. Это безосновательные предположения и откровенные попытки ввести в заблуждение международное сообщество", - сказал Небензя.

Генеральный секретарь ООН может в докладе изучить заявления стран о том, что они зафиксировали предполагаемые случаи нарушения Ираном резолюции 2231. В конце 2022 года, когда впервые стали звучать обвинения в использовании Россией иранских беспилотников, Гутерриш этого делать не стал. Он также не отреагировал на призывы инициировать расследование возможных случаев использования иранских беспилотников на Украине. Как заявил тогда Небензя, организация такого расследования вынудила бы Россию пересмотреть отношения с секретариатом ООН.

Постпред РФ указал, что Россия и сейчас не видит оснований для проведения подобного расследования. "Мы ожидаем, что секретариат будет строго придерживаться своего мандата и не поддастся на давление, оказываемое рядом стран", - отметил он.

Резолюция 2231 обязывает генерального секретаря регулярно докладывать Совету Безопасности ООН о ее выполнении. США и несколько западных стран настаивают, что это означает наличие у генерального секретаря полномочий проводить расследование предполагаемых случаев нарушения санкций. Россия настаивает, что резолюция не предусматривает автоматическое наделение такими полномочиями, а принимать решения о каких-либо расследованиях может только Совет Безопасности ООН. 

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