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РИА Новости

Поставки истребителей Су-57 в ВКС России увеличатся

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Многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57
Многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57.
Источник изображения: © РИА Новости / Павел Бедняков

Гендиректор ОАК Слюсарь пообещал увеличить поставки истребителей Су-57 в ВКС в 2023 году

МОСКВА, 23 июн – РИА Новости. Объединенная авиастроительная корпорация в 2023 году увеличит объемы поставок истребителей пятого поколения Су-57 в Воздушно-космические силы РФ, заявил гендиректор ОАК Юрий Слюсарь.

"В этом году увеличатся объемы поставок в ВКС России истребителей пятого поколения Су-57", - приведены слова Слюсаря на сайте правительства РФ.

Серийные поставки Су-57 начались в 2022 году. К концу 2024 года ВКС должны получить 22 истребителей, к 2028 году их число в войсках будет доведено до 76.

Су-57 - российский многофункциональный истребитель пятого поколения, разработанный компанией "Сухой". Машина предназначена для уничтожения всех видов воздушных, наземных и надводных целей. Имеет сверхзвуковую крейсерскую скорость полета, внутрифюзеляжное вооружение, радиопоглощающее покрытие, а также новейший комплекс бортового оборудования.

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Страны
Россия
Продукция
ПАК ФА
Компании
ОАК
Персоны
Слюсарь Юрий
Проекты
Истребитель 5 поколения
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