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ТАСС

ВКС России передали новую партию истребителей Су-35С

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Пилот истребителя Су-35С
Пилот истребителя Су-35С.
Источник изображения: Министерство обороны РФ

Каждый самолет был протестирован в воздухе в различных рабочих режимах, сообщили в пресс-службе правительства

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Новая партия многоцелевых сверхманевренных истребителей Су-35С передана Воздушно-космическим силам (ВКС) России, сообщил в пятницу вице-премьер - министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

"Российские авиастроители изготовили и передали Минобороны России очередную партию новых самолетов. Су-35С - один из лучших оперативно-тактических самолетов в мире, который может выполнять широкий спектр задач и пользуется заслуженным успехом", - сказал министр, слова которого приводит пресс-служба правительства.

В пресс-службе уточнили, что самолеты Су-35С производства Комсомольского-на-Амуре авиационного завода им. Ю.А.Гагарина Объединенной авиастроительной корпорации (входит в госкорпорацию "Ростех") совершили перелет на аэродром базирования. Машины прошли все заводские испытания. Каждый самолет был протестирован в воздухе в различных рабочих режимах.

Су-35 (по кодификации НАТО - Flanker-Е+) - российский многоцелевой сверхманевренный истребитель с управляемым вектором тяги поколения 4++. В составе ВКС России носит индекс Су-35С.

Предназначен для завоевания господства в воздухе путем уничтожения пилотируемых и беспилотных летательных аппаратов управляемыми ракетами на большой, средней и малой дальности, при ведении дальних и ближних маневренных боев, при автономных и групповых действиях, поражения надводных и наземных целей всеми видами вооружения, в любых метеоусловиях, а также объектов наземной инфраструктуры, прикрытых средствами ПВО и расположенных на значительных удалениях от аэродрома базирования.

Максимальная взлетная масса составляет 34,5 т, максимальная скорость может достигать 2,5 тыс. км/ч. Дальность полета варьируется от 1,5 до 4,5 тыс. км, а практический потолок самолета - 20 тыс. м.

Су-35 имеет возможность применения всей номенклатуры существующих и перспективных образцов авиационного вооружения класса "воздух-воздух" и "воздух-поверхность", включая высокоточное. Основное вооружение Су-35С составляют 30-миллиметровая авиационная пушка ГШ-30-1, ракеты класса "воздух-воздух" малой, средней и большой дальности, противокорабельные ракеты Х-31, Х-35У или Х-59М, различные типы высокоточных и неуправляемых боеприпасов. В самолет также интегрированы информационно-управляющая система ИУС-35 и РЛС с фазированной антенной решеткой, которая имеет дальность обнаружения целей от 100 до 400 км. 

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Страны
Россия
Продукция
ГШ-30
Су-35
Су-35С
Х-31
Х-35
Компании
КнААЗ Гагарина
Минoбороны РФ
ОАК
Персоны
Мантуров Денис
Проекты
NATO
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