Объемы поставок истребителей пятого поколения Су-57 в ВКС России увеличатся в 2023 году

Предприятия ОАК, выполняющие гособоронзаказ, благодаря господдержке получили значительный объем средств по программе техперевооружения и модернизации производства, сообщил генеральный директор Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Объемы поставок в Воздушно-космические силы (ВКС) России истребителей пятого поколения Су-57 будут увеличены в 2023 году, заявил в пятницу генеральный директор Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь.

"Мы продолжим выполнять свои обязательства в рамках заключенных контрактов. В производстве находятся самолеты Су-35 следующих партий. Кроме того, в этом году увеличатся объемы поставок в ВКС России истребителей пятого поколения Су-57", - сказал глава ОАК, слова которого приводит пресс-служба правительства.

Как отметил Слюсарь, предприятия ОАК, выполняющие гособоронзаказ, благодаря господдержке получили значительный объем средств по программе техперевооружения и модернизации производства. Они ввели в строй новые производства и объекты, что позволяет наращивать серийный выпуск продукции и увеличить объемы производства.

Су-57 (наименования при разработке - ПАК ФА, Т-50; по кодификации НАТО - Felon, "фелон", с англ. "преступник") - российский многофункциональный истребитель пятого поколения. Самолет предназначен для уничтожения всех видов воздушных, наземных и надводных целей. Машина имеет сверхзвуковую крейсерскую скорость полета, внутрифюзеляжное вооружение, радиопоглощающее покрытие (технология "стелс"), а также новейший комплекс бортового оборудования. Интеллектуализация систем Су-57 позволяет ему брать на себя часть функций летчика, в том числе пилотирование и подготовку применения оружия.