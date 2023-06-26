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Интерфакс-АВН

Минобороны РФ получило партию истребителей Су-35

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Су-35 - один из самых совершенных истребителей в мире
Су-35 - один из самых совершенных истребителей в мире.
Источник изображения: Минобороны РФ/ТАСС

Москва. 23 июня. ИНТЕРФАКС - Комсомольский-на-Амуре авиационный завод им. Ю.А. Гагарина (входит в ОАК) изготовил и передал Минобороны РФ очередную партию истребителей Су-35, говорится в сообщении на сайте правительства России в пятницу.

"Партию новых самолетов Су-35С передал Минобороны России Комсомольский-на-Амуре авиационный завод им. Ю.А.Гагарина Объединенной авиастроительной корпорации (входит в госкорпорацию "Ростех"). Боевые машины совершили перелет на аэродром базирования", - отмечается в сообщении.

Сообщается, что Су-35С были приняты техническими службами и прошли заводские испытания, каждый самолет был протестирован в воздухе в различных рабочих режимах.

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Страны
Россия
Продукция
Су-35
Су-35С
Компании
КнААЗ Гагарина
Минoбороны РФ
ОАК
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