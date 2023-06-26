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Интерфакс-АВН

МИД РФ заявил, что РФ не будет уведомлять США об испытаниях "Посейдона"

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Океанская многоцелевая система "Посейдон"
Океанская многоцелевая система "Посейдон".
Источник изображения: © РИА Новости / Министерство обороны РФ

Сочи. 23 июня. ИНТЕРФАКС - Существующие верификационные механизмы между Москвой и Вашингтоном не предусматривают необходимости уведомлять США об испытаниях морского беспилотника "Посейдон", заявил в пятницу замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Нет. Не должны", - сказал он журналистам в Сочи, отвечая на соответствующий вопрос. "Есть серия соглашений 80-х в основном годов прошлого века, которые предполагают обмен уведомлениями о пусках МБР и БРПЛ, а также о проведении масштабных учений стратегических сил. Ни то, ни другое не относится к этой новой перспективной системе, и вообще испытательные мероприятия такого рода не подпадают под какие бы то ни было верифицированные механизмы и не могут подпадать", - подчеркнул Рябков.

Сообщалось, что носителями беспилотных ударных подводных систем "Посейдон" станут АПЛ "Белгород" проекта 09852 и "Хабаровск" проекта 09851. "Белгород" был передан флоту в июле прошлого года.

"Посейдон" - ядерная подлодка-беспилотник. В феврале 2019 года министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что "Посейдон" успешно прошел морские полигонные испытания.

В июле 2020 года в Минобороны РФ сообщили, что работы по созданию океанской системы с ядерными подлодками-беспилотниками "Посейдон" завершаются.

"Военно-морским флотом совместно с предприятиями оборонной промышленности проводятся испытания спущенной в марте 2019 года на воду первой атомной подводной лодки-носителя морских беспилотных подводных аппаратов "Посейдон". Экипаж корабля продолжает практическое освоение нового оружия на штатном носителе. Проведение испытаний идёт в плановом порядке", - заявили тогда в Минобороны РФ.

В 2018 году в командовании ВМФ РФ заявили, что в России создается океанская многоцелевая система, включающая в себя атомные подлодки с самоходными подводными аппаратами с ядерной энергетической установкой, получившие название "Посейдон".

"Наличие данного оружия позволит Военно-морскому флоту решать широкий спектр задач в дальней морской зоне, в акваториях, приближенных к территории противника", - заявил в 2018 году Владимир Королев, в то время - главком ВМФ РФ.

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